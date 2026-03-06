Константин Хабенский назначен и.о. ректора Школы-студии МХАТ
Решение названо логичным
Художественный руководитель и директор МХТ имени А.П. Чехова Константин Хабенский назначен исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ, пишет RT.
— Исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ назначен Константин Хабенский... Логичное решение, — говорится в сообщении.
Ранее «Реальное время» писало, что Безруков, Певцов и Писарев названы претендентами на пост ректора МХАТ.
