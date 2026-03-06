Венгрия задержала семерых работников украинского госбанка, перевозивших $82 млн

Речь идет о сотрудниках «Ощадбанка»

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что в Будапеште венгерские власти задержали семерых граждан Украины. По его словам, их текущее состояние и возможность связи с ними неизвестны, сообщает Reuters.

Среди задержанных, как утверждает Сибига, — сотрудники государственного банка «Ощадбанк». Они передвигались на двух служебных автомобилях между Австрией и Украиной и перевозили средства в размере 82 миллионов долларов наличными и золотом.

Сибига расценил произошедшее как захват заложников и кражу денег, а также заявил о направлении официальной ноты с требованием немедленного освобождения граждан Украины. Он сообщил, что Киев намерен обратиться к Евросоюзу с просьбой дать правовую оценку действиям.

По информации, приведенной в заявлении, арестованные инкассаторские автомобили и сопровождавшие их лица находятся на территории Антитеррористического центра, который является подразделением, подчиненным МВД Венгрии. Венгерская сторона расценивает инцидент как незаконный оборот наличных средств, ценностей и оружия.

Ранее «Реальное время» писало, что Орбан заявил, что Венгрия не поддержит вступление Украины в ЕС.



Ариана Ранцева