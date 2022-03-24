Официальная статистика: за неделю сахар в Татарстане подорожал почти на 25%

Фото: Максим Платонов (архив)

За неделю в Татарстане цены на сахар-песок выросли на 23,32%. По данным Татарстанстата, 11 марта его средняя цена в республике составляла 64,15 рубля, а к 18 марта достигла 79,11 рубля за килограмм.

Кроме того, значительно с 11 по 18 марта в Татарстане выросли средние цены на:

помидоры — на 14,96% , с 199,88 до 229,78 рубля за кг;

, с 199,88 до 229,78 рубля за кг; репчатый лук — на 11,89%, с 29,85 до 33,4 рубля за кг;

с 29,85 до 33,4 рубля за кг; бананы — на 9,16%, с 100,83 до 110,07 рубля за кг;

с 100,83 до 110,07 рубля за кг; шлифованный рис — на 8,27%, с 70,94 до 76,81 рубля за кг;

с 70,94 до 76,81 рубля за кг; гречку — на 7,58% , с 98,66 до 106,14 рубля за кг;

, с 98,66 до 106,14 рубля за кг; морковь — на 7,46% , с 43 до 46,25 рубля за кг;

, с 43 до 46,25 рубля за кг; соль — на 6,5% , с 12,46 до 13,27 за кг;

, с 12,46 до 13,27 за кг; столовую свеклу — на 6,23% , с 46,87 до 49,79 рубля за кг;

, с 46,87 до 49,79 рубля за кг; яблоки — на 5,96%, с 92,1 до 97,59 рубля за кг;

с 92,1 до 97,59 рубля за кг; черный байховый чай — на 5,77% , с 897,95 до 949,77 за кг;

, с 897,95 до 949,77 за кг; свежую белокочанную капусту — на 4,27% , с 67 до 69,88 рубля за кг;

, с 67 до 69,88 рубля за кг; подсолнечное масло — на 3,06% , с 120,24 до 123,92 за литр.

Источник: Татарстанстат

В пределах 2 процентов за неделю в Татарстане выросли цены на полукопченую колбасу (1,55%), сливочное масло (1,85%), творог (1,04%), овощные консервы для детского питания (0,94%), фруктово-ягодные консервы для детского питания (на 1%) и на пшеничную муку (0,99%).

От 2 до 4 процентов в республике с 11 по 18 марта выросли цены на ржаной хлеб (+2,36%), на упаковку куриных яиц из десяти штук (+2,62%), на говядину (+2,63%) и на маргарин (+2,72%).

Снизились за указанный период цены на мясные консервы для детского питания (-3%), на свежие огурцы (-5,72%). Незначительно подешевели вареная колбаса и куры, следует из данных Татарстанстата.

Фото: realnoevremya.ru

По подсчетам Росстата, в стране цены на сахар-песок увеличились на 13,8% с 12 по 18 марта. Также подорожали соль (+4%), черный чай (+4%), рис (+3,9%) и некоторые другие продукты питания.



Напомним, прокуратура Татарстана в целях недопущения дефицита и необоснованного роста цен на сахар объявила руководителям ООО «Буинский сахар» и ОАО «Заинский сахар» предостережения о недопустимости нарушения законодательства. Их также получили два предприятия-дистрибьютора и индивидуальный предприниматель, занимающийся фасовкой сахара.



Татьяна Демина