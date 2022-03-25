Глава Минсельхозпрода Татарстана: на ярмарках спрос на сахар вырос в пять раз

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

В Татарстане по итогам первого дня проведения сельскохозяйственных ярмарок было реализовано около 100 тонн сахара. Об этом рассказал глава Минсельхозпрода республики Марат Зяббаров.

По его словам, с раннего утра наблюдались огромные очереди. Зяббаров уточнил, что стандартная суточная реализация сахара на ярмарках составляет до 20 тонн. Это в пять раз меньше, чем было продано в прошлую субботу, сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Татарстана.

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

— На ярмарках выдаем сахар в одни руки по 10 кг, не более, чтобы хотя бы таким образом ограничить спекулянтов, — пояснил министр.

Также Зяббаров рассказал, что дефицита основных продуктов продовольствия не ожидается. Однако министр отметил, что ажиотажный спрос приводит к отсутствию на полках магазинов какой-либо продукции.

— Единственной проблемой является то, что продукция завозится в расчете на потребление. А когда его сметают, то физически не успевают завозить из распределительных центров в торговые сети, — заключил глава Минсельхозпрода.

Весенние сельхозярмарки стартовали в республике в прошлую субботу. Торговля осуществлялась на 15 площадках в Казани, Зеленодольске, Набережных Челнах, Нижнекамске и других городах.

Диана Жиленкова