Минниханов о КАМАЗе: нужно сделать все для того, чтобы предприятие продолжило работу в новых условиях

По итогам 2021 года КАМАЗ выпустил порядка 44 тысяч грузовых автомобилей. Доля предприятия на российском рынке тяжелых грузовиков составила 44%, сообщил президент Татарстана Рустам Минниханов.

— Нам нужно сделать все для того, чтобы предприятие смогло продолжить работу в новых условиях и выполнить ранее намеченные планы, — заявил президент республики.

Фото: president.tatarstan.ru

Он отметил, что в условиях санкций многие производства сталкиваются с трудностями. В особенности это касается доступа к зарубежным технологиям, оборудованию и материалам.

— Наша задача — обеспечить бесперебойную работу всех ключевых стратегически значимых предприятий, — добавил Минниханов.

Сегодня он посетил автомобильный завод КАМАЗа в Набережных Челнах. Минниханов осмотрел производственные площадки завода и конвейер, также ему продемонстрировали производство грузовиков К4 и К5, сообщает пресс-служба президента Татарстана.

Во вторник вице-премьер России Юрий Борисов заявил, что власти рассмотрят меры поддержки автомобильной отрасли для скорейшего импортозамещения. В частности, это коснется КАМАЗа. По его словам, планов по сокращению производства на предприятии нет.

На прошлой неделе Минниханов сообщил, что КАМАЗу грозит снижение объемов производства на 40%. Кроме того, около 15 тысяч сотрудников предприятия будут вынуждены перейти в режим простоя.

Диана Жиленкова