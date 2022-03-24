В федеральный перечень включили 20 учебников на татарском языке

В федеральный перечень внесли еще 20 учебников, разработанных для обучения детей на родном татарском языке. Всего в перечне находятся 89 учебников и пособий по татарскому языку и литературе, сообщил министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин в ходе заседания комиссии по сохранению и развитию татарского языка при президенте Татарстана.

В школах используется 31 учебное пособие. Академия наук Татарстана вместе с Институтом развития образования и Институтом языка, литературы и искусства разработали учебники нового поколения.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Совместно с Татарским книжным издательством продолжается работа по внесению переведенных на татарский язык учебников в федеральный перечень. 38 комплектов уже передали в Министерство образования РФ. Включение переводных изданий вызывало вопросы у ведомства из-за отсутствия нормативного определения по авторским правам, передает пресс-служба Минобрнауки РТ.



В августе прошлого года Хадиуллин сообщал, что с 1 сентября 2022 года начнется внедрение новых стандартов общего образования, где в обязательный предмет «Родной язык и родная литература» включен татарский язык.



В ноябре «Реальное время» выясняло, что в Татарстане разработают систему тестирования для учеников с 1-го по 11-й класс для проверки их знаний по татарскому языку. Все подробности — в материале интернет-газеты.



Татьяна Леухина