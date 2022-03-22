Госдума приняла закон об антикризисных налоговых мерах

Госдума России приняла во втором и третьем чтениях закон об антикризисных мерах налоговой поддержки на фоне введенных санкций. Например, для IT-компаний устанавливается нулевая ставка налога на прибыль на период 2022—2024 гг.

Кроме того, отменен НДФЛ с процентных доходов, которые были получены по вкладам в банках в прошлом и нынешнем годах. А плательщики налога на прибыль организаций получают возможность в этом году перейти на уплату ежемесячных авансовых платежей в зависимости от фактической прибыли.

Помимо этого, продлеваются полномочия субъектов страны по введению налоговых каникул до 31 декабря 2024 года для физических лиц, впервые зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, либо тех, кто за два года со дня регистрации перешел на упрощенную или патентную системы налогообложения, сообщает «Коммерсант».

Также сегодня был поднят порог налога на роскошь для автомобилей. Так, транспортные средства стоимостью менее 10 млн рублей не будут облагаться повышенным налогом. Ранее такая планка составляла 3 млн рублей.

Диана Жиленкова