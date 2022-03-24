Сын президента США Хантер Байден причастен к финансированию биолабораторий — Минобороны России

Министерство обороны России раскрыло новые подробности относительно биолабораторий на Украине. По данным ведомства, к их финансированию причастен инвестиционный фонд Rosemont Seneca под руководством сына президента США Хантера Байдена.

Как сообщает «РИА Новости», между указанным фондом и основными подрядчиками Пентагона прослеживается связь. Речь в том числе о Metabiota, которая, наряду с Black and Veach, является основным поставщиком оборудования для биолабораторий Минобороны США по всему миру. Участие в реализации программы, кроме Пентагона, принимают Агентство США по международному развитию, фонд Сороса и Центр по контролю и профилактике заболеваний, а научное кураторство ведет среди прочих Национальная лаборатория в Лос-Аламосе, которая разрабатывает ядерное оружие в рамках «Манхэтеннского проекта», заявляет Минобороны.

По данным Минобороны, США и их союзники вывезли с Украины не менее 16 тыс. биопроб — например, в рамках проекта UP-8 во Львове, Харькове, Одессе и Киеве у 4 тыс. солдат взяли образцы крови на антитела к хантавирусам, у 400 — на антитела к вирусу конго-крымской лихорадки. Проводилось это для выбора биологических агентов, наиболее опасных для населения определенного региона, пишет «РИА Новости». Вывозились и опасные патогены, а также их переносчики. Среди получателей числились центр Лугара в Грузии, референс-лаборатории в Британии и институт Леффлера в Германии.

— Ситуация с рассылкой патогенных биоматериалов с Украины в страны Европы может привести к гибели людей и созданию эпидемиологического очага, масштабы которого будут сопоставимы с пандемией COVID-19, — заявляет Минобороны.

6 марта в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим экстренно пытался зачистить следы реализуемой на Украине военно-биологической программы, финансируемой Минобороны США, — для недопущения вскрытия фактов нарушения статьи 1 Конвенции ООН о запрещении бактериологического (биологического) и токсинного оружия. Через несколько дней официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков заявлял, что в созданных и финансируемых США биолабораториях на Украине велись опыты с коронавирусом летучих мышей.

На прошлой неделе Сергей Лавров сообщил, что Россия требует рассмотреть вопрос о биологических лабораториях на Украине в рамках Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении (КБТО). Россия также намерена запросить экстренное заседание СБ ООН по теме американских биолабораторий на Украине.

Сегодня в МО РФ рассказали, что военные эксперты выявили новые факты, доказывающие причастность Минобороны США к разработке компонентов биологического оружия на Украине. Согласно полученным документам, законтрактованная Пентагоном фармацевтическая фирма прорабатывала проведение испытаний незарегистрированных медицинских препаратов на украинских военных.

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