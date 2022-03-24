Минобороны сообщило о новых фактах причастности США к разработке биологического оружия на Украине

Российские военные эксперты выявили новые факты, доказывающие причастность минобороны США к разработке компонентов биологического оружия на Украине, сообщили в Минобороны России.



Ведомство сообщило, что в представит оригинальные документы, демонстрирующие, что биологический проект «Ю-Пи-2» разрабатывался и утверждался именно в Пентагоне. Целью проекта было проведение молекулярного анализа особо опасных инфекций, эндемичных для Украины. Предусматривался отбор образцов патогена в старых скотомогильниках в целях получения новых штаммов сибирской язвы, указали в сообщении.

Согласно полученным документам, законтрактованная минобороны США фармацевтическая фирма прорабатывала проведение испытаний незарегистрированных медицинских препаратов на украинских военных с минобороны Украины, сообщает «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru

Россия намерена запросить экстренное заседание СБ ООН по теме американских биолабораторий на Украине.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал «смешными» попытки опровергнуть наличие лабораторий на Украине тем фактом, что ООН их не подтверждает.

Маргарита Головатенко