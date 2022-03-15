Лавров: Россия требует рассмотреть вопрос о лабораториях на Украине в рамках КБТО

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия требует рассмотреть вопрос о биологических лабораториях на Украине в рамках Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении (КБТО). Об этом сообщает «РИА Новости».

По словам главы МИД, Россия потребует рассмотреть проблему в контексте обязательств для всех стран, участвующих в ней. А также требовать того, чтобы США перестали блокировать предложение о необходимости создания при этой конвенции специального механизма верификации, внесенное РФ 20 лет назад.

КБТО была открыта для подписания 10 апреля 1972 года и вступила в силу 26 марта 1975 года. Тогда 22 государства передали на хранение свои документы о ратификации правительствам государств-депозитариев — СССР, США и Великобритании. В настоящее время ее участниками являются 183 государства.

Фото: Максим Платонов

Минобороны России ранее делало ряд заявлений о том, что в биолабораториях Украины проводились эксперименты, в том числе с образцами коронавируса. Официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков заявлял, что в созданных и финансируемых США биолабораториях на Украине велись опыты с коронавирусом летучих мышей.



Накануне Китай потребовал от США объяснить военно-биологическую деятельность на Украине. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь отметил, что она вызывает озабоченность у мирового сообщества.

Дарья Акимова