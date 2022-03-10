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Минобороны России: в биолабораториях США на Украине вели опыты с коронавирусом летучих мышей

10:55, 10.03.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Минобороны России: в биолабораториях США на Украине вели опыты с коронавирусом летучих мышей
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В созданных и финансируемых США биолабораториях на Украине велись опыты с коронавирусом летучих мышей. Об этом заявил официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Особый интерес военного ведомства вызвала детальная информация о реализации США на территории страны проекта по изучению переноса патогенов мигрирующими между Украиной и Россией дикими птицами.

Цель этих и других финансируемых биологических исследований на Украине — создание механизма скрытого распространения смертоносных патогенов, передает «РИА Новости».

В понедельник Минобороны сообщило, что во Львове работали лаборатории с возбудителями чумы и сибирской язвы, в Харькове и Полтаве — дифтерии и дизентерии. Ранее сотрудники украинских биолабораторий представили документы об уничтожении 24 февраля особо опасных патогенов возбудителей чумы и сибирской язвы.

Татьяна Леухина
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