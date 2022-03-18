Россия запросит проведение экстренного заседания СБ ООН по биолабораториям США на Украине

Фото: Максим Платонов (архив)

Россия намерена запросить экстренное заседание СБ ООН по теме американских биолабораторий на Украине. Об этом сообщил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

По его словам, запрос производится с учетом новых документов, попавших в распоряжение российской стороны во время проведения специальной военной операции, передает «РИА Новости».

Во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия требует рассмотреть вопрос о биологических лабораториях на Украине в рамках Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении (КБТО).



Ранее Китай потребовал от США объяснить военно-биологическую деятельность на Украине. Как рассказал официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, эта тема вызывает озабоченность у мирового сообщества.

Диана Жиленкова