Кризис-2022: на Западе протестуют против роста цен, на Востоке — в поддержку России

Фото: скриншот видео 1tv.ru

Неминуемые последствия антироссийских санкций, которыми «вооружились» западные страны в знак неодобрения специальной военной операции России на Украине, — кризис, рост цен, в том числе на энергоносители, и, как следствие, недовольство граждан. Как и говорил президент РФ Владимир Путин, своими действиями Европа и США нанесли удар по людям, проживающим на их территории. И они это уже почувствовали — европейцы и американцы массово протестуют. Как выражают свое недовольство экономическими последствиями санкций на Западе — в материале «Реального времени».

Испанцы негодуют

Недовольные тем, как на них сказались санкции Запада в отношении России, испанцы вышли на протесты. В Испании после введения ограничительных мер цены на топливо взлетели до такой степени, что некоторым гражданам стало невыгодно даже ездить на работу.

Растет в стране и инфляция, и счета за электричество. Это неминуемо бьет по карманам обычных испанцев.

скриншот видео 1tv.ru

Недовольство граждан новой экономической реальностью достигло таких масштабов, что некоторые протестующие даже потребовали отправить в отставку правительство Испании.

Недовольны и албанцы

Акции протеста из-за тех же последствий антироссийских санкций Запада можно было наблюдать и в Албании. Жители страны вышли к зданию правительства и потребовали остановить безудержный рост цен на продукты питания и топливо, передает Первый канал.

Албанцы подобным образом свое недовольство высказывают уже не в первый раз. На протесты из-за роста цен они выходили и 11 марта. Тысячи людей вышли на улицы, потому что цены в стране резко взлетели. Изначально мирная акция закончилась, как это часто и бывает, столкновениями активистов с полицией. Некоторых участников задержали.

Разгневаны и американцы

В США, которые, пожалуй, активнее всех вводят против России санкции, до граждан тоже дошло понимание, к чему привели действия их властей во главе с президентом Джо Байденом. Ощутимее всего на американцах отразился полный отказ Штатов от российской нефти.

Так, американские дальнобойщики в знак протеста против роста цен на топливо перекрыли крупные дороги в Вашингтоне. Стоимость бензина бьет рекорды почти каждый день, инфляция достигла максимума за последние 40 лет, сообщает «Рен ТВ».

Скриншот видео ren.tv

Американские дальнобойщики настроены решительно — грозятся учинить полный локдаун всей логистике страны. От властей США они требуют лишь одного — принять все возможные меры, чтобы цены на топливо стабилизировались.

Но американцам нашли другое решение проблемы. Так, агентство Bloomberg посоветовало жителям США отказаться от поездок на личных автомобилях и пользоваться общественным транспортом. Продукты советуют закупать оптом, а от употребления мяса и вовсе отказаться.

К слову, когда Байден 8 марта объявлял о запрете импорта в США российской нефти и газа, он не стал отрицать, что это серьезный удар по американским потребителям. Однако решение полностью поддерживали и обе партии в Конгрессе. Тогда же Байден упомянул, что только с начала российской спецоперации на Украине цены на бензин в США увеличились на 75 центов за галлон, и предупредил, что подорожание продолжится.

Протестуют и в Греции

Устали от противостояния НАТО против России и поддержки Украины с его стороны и жители Греции, которая является частью Североатлантического альянса. В знак протеста они закидали емкостями с красной краской судно НАТО, которое заходило в порт Пирей.

Новый окрас таким образом приобрел канадский фрегат HCMS Montreal FFH336. По данным СМИ, акция протеста сопровождалась лозунгами против происходящего на Украине и участия в этом Греции.

По имеющейся информации, это далеко не последняя акция в Греции. Во вторник, 22 марта, якобы планируется акция в центре Афин. В четверг, 24 марта, активисты намерены опротестовать заход в порт Пирей еще одного корабля — французского авианосца «Шарль де Голль». Судна НАТО они называются «кораблями империалистов».



Тем временем в другой греческий порт Александруполис, расположенный на севере страны, прибыл американский транспортный корабль Liberty Passion. Швартовка огромного судна прошла без происшествий — протестных акций никто не устроил. Как пишет «РИА Новости», Liberty Passion привез в Грецию военную технику.

— Конечно, этот корабль свободы еще раз демонстрирует стратегическую ценность порта Александруполис, — написал посол США в Греции Джеффри Пайетт в Twitter.



А в Бейруте просят ООН принять меры в отношении украинских националистов

Акции устраивают не только против роста цен на продукты питания и топливо. В некоторых странах люди выходят на улицы, чтобы поддержать Россию и ее специальную военную операцию на Украине, которая продолжается уже двадцать пятый день.

Подобную акцию протеста можно было наблюдать сегодня в Бейруте — столице Ливана. В планах местных активистов передача Генеральному секретарю Организации Объединенных наций Антониу Гутерришу письма, в котором они хотят попросить принять меры в отношении украинских националистов, пишет RT.

На фотографии видно, что участники акции держат флаги России и Донецкой народной республики, а также полотно с буквой Z, которой маркируется российская военная техника, отправленная на спецоперацию. В руках одного из активистов также можно увидеть портрет президента РФ Владимира Путина.

Подобные акции проходят не в первый раз и набирают обороты. Накануне «Реальное время» писало, что массовая акция в поддержку спецоперации на Украине прошла в Дейр-эз-Зоре на северо-востоке Сирии, а болельщики сербской «Црвены Звезды» устроили перформанс во время ответного матча 1/8 финала Лиги Европы УЕФА с шотландским «Рейнджерс», припомнив США их боевые действия по списку. В Софии население протестовало против участия Болгарии в вооружении Украины и других операциях Североатлантического альянса. Подробнее — в материале «Реального времени».

