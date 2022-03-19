«НАТО, вон!»: по всему миру продолжаются акции в поддержку России и против роста цен
По всему миру продолжаются митинги в поддержку России, которая проводит специальную военную операцию на Украине, а также акции протеста из-за роста цен, вызванного антироссийскими санкциями. Наиболее яркие события на сегодняшний день — в материале «Реального времени».
«Мы едины с нашим стратегическим союзником»
Митинг в поддержку России сегодня прошел в Ереване. Как пишет ТАСС, в центре столицы Армении собралось около тысячи человек с армянскими и российскими флагами. Собравшиеся также пели военные песни времен Великой Отечественной войны.
— Мы поддерживаем российского солдата, мы едины с нашим стратегическим союзником. Когда мы защищаем Россию, защищаем нашу государственность и священную церковь, — заявил на митинге бывший депутат парламента Айк Бабуханян.
В Софии состоялась массовая акция протеста против участия Болгарии в вооружении Украины и других операциях Североатлантического альянса. Митинг под лозунгом «НАТО, вон!» приурочен к визиту главы Пентагона Ллойда Остина в страну. Акция прошла перед зданиями министерства обороны, правительства и завершилась перед парламентом страны. У собравшихся также были российские флаги.
По данным «РИА Новости», массовая акция в поддержку специальной операции России на Украине состоялась в Дейр-эз-Зоре на северо-востоке Сирии. Собравшиеся пронесли сирийские и российские флаги, портреты президентов РФ и Сирии Владимира Путина и Башара Асада, а также транспаранты с надписями: «Мы поддерживаем Россию», пишет ТАСС.
А болельщики сербской «Црвены Звезды» устроили перформанс во время ответного матча 1/8 финала Лиги Европы УЕФА с шотландским «Рейнджерс». Фанаты на трибунах растянули огромные баннеры с перечислением военных конфликтов с 1950 года по настоящее время, в которых участвовали США.
Как Европа бастует из-за повышенных цен на бензин и отправку оружия на Украину
Европу также захлестнули акции протеста на фоне роста цен на топливо из-за антироссийских санкций. Так, несколько дней назад перевозчики грузов в Испании начали бессрочную забастовку в связи с высокими ценами на бензин. Как пишет «РИА Новости», в понедельник 95-й бензин стоил в среднем 1,869 евро за литр, дизель — 1,851 евро. Забастовку, согласно сообщению агентства, начала и итальянская ассоциация грузоперевозчиков Trasportounito — стоимость бензина и дизеля в Италии уже превысила 2 евро за литр.
В Италии прошли и акции против тайных поставок Украине оружия. Согласно данным ТАСС, работники аэропорта Пизы имени Галилео Галилея отказались загружать военный груз, замаскированный под гуманитарный.
Напомним, в конце февраля — начале марта во многих странах мира прошли первые акции в поддержку России — в Сербии, Черногории, в Италии, США и других странах.
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