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«НАТО, вон!»: по всему миру продолжаются акции в поддержку России и против роста цен

17:40, 19.03.2022 16 Сюжет: Военная операция на Украине: только проверенная информация
«НАТО, вон!»: по всему миру продолжаются акции в поддержку России и против роста цен
Фото: pixabay.com

По всему миру продолжаются митинги в поддержку России, которая проводит специальную военную операцию на Украине, а также акции протеста из-за роста цен, вызванного антироссийскими санкциями. Наиболее яркие события на сегодняшний день — в материале «Реального времени».

«Мы едины с нашим стратегическим союзником»

Митинг в поддержку России сегодня прошел в Ереване. Как пишет ТАСС, в центре столицы Армении собралось около тысячи человек с армянскими и российскими флагами. Собравшиеся также пели военные песни времен Великой Отечественной войны.

— Мы поддерживаем российского солдата, мы едины с нашим стратегическим союзником. Когда мы защищаем Россию, защищаем нашу государственность и священную церковь, — заявил на митинге бывший депутат парламента Айк Бабуханян.

В Софии состоялась массовая акция протеста против участия Болгарии в вооружении Украины и других операциях Североатлантического альянса. Митинг под лозунгом «НАТО, вон!» приурочен к визиту главы Пентагона Ллойда Остина в страну. Акция прошла перед зданиями министерства обороны, правительства и завершилась перед парламентом страны. У собравшихся также были российские флаги.

По данным «РИА Новости», массовая акция в поддержку специальной операции России на Украине состоялась в Дейр-эз-Зоре на северо-востоке Сирии. Собравшиеся пронесли сирийские и российские флаги, портреты президентов РФ и Сирии Владимира Путина и Башара Асада, а также транспаранты с надписями: «Мы поддерживаем Россию», пишет ТАСС.

А болельщики сербской «Црвены Звезды» устроили перформанс во время ответного матча 1/8 финала Лиги Европы УЕФА с шотландским «Рейнджерс». Фанаты на трибунах растянули огромные баннеры с перечислением военных конфликтов с 1950 года по настоящее время, в которых участвовали США.

Как Европа бастует из-за повышенных цен на бензин и отправку оружия на Украину

Европу также захлестнули акции протеста на фоне роста цен на топливо из-за антироссийских санкций. Так, несколько дней назад перевозчики грузов в Испании начали бессрочную забастовку в связи с высокими ценами на бензин. Как пишет «РИА Новости», в понедельник 95-й бензин стоил в среднем 1,869 евро за литр, дизель — 1,851 евро. Забастовку, согласно сообщению агентства, начала и итальянская ассоциация грузоперевозчиков Trasportounito — стоимость бензина и дизеля в Италии уже превысила 2 евро за литр.

Фото: piqsels.com

В Италии прошли и акции против тайных поставок Украине оружия. Согласно данным ТАСС, работники аэропорта Пизы имени Галилео Галилея отказались загружать военный груз, замаскированный под гуманитарный.

Напомним, в конце февраля — начале марта во многих странах мира прошли первые акции в поддержку России — в Сербии, Черногории, в Италии, США и других странах.

«Реальное время» следит за развитием событий. Все подробности — в специальном сюжете интернет-газеты.

Дарья Пинегина
ОбществоПроисшествия

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 комментарии 16

комментарии

  • Анонимно 18:39
    ну да. конечно. а как же? верим верим.
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  • Анонимно 20:06
    Сразу несколько европейских стран выслали российских дипломатов: Болгария, Эстония, Литва и Латвия. МИД Болгарии сообщил , что 10 российских дипломатов должны покинуть страну в течение 72 часов. "По предложению компетентных органов Болгарии по согласованию с премьер-министром Кириллом Петковым Болгария сегодня объявила 10 российских дипломатов, аккредитованных у нас, как персон нон грата, предоставив им 72-часовой срок для выезда из страны", - отмечено в сообщении на сайте ведомства. (ЭТО ВСЕ ЗА РОССИЮ?)
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  • Анонимно 20:08
    Россию лишили полномочий в Дунайской комиссии и требуют компенсации за срыв судоходства
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  • Анонимно 20:09
    Крупнейший китайский производитель профессиональной техники и электроники Dahua приостанавливает все поставки в РФ. А весь товар, который останется там на складах, заберет компания обратно. (Гы-гы-гы. что скажете парнокопытные?)
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  • Анонимно 20:11
    Air Serbia последней из европейских авиакомпаний прекратила полеты в Россию (Братушки, хи-хи. Хорошо же правда?)
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  • Анонимно 20:12
    Итальянская компания Pirelli, один из крупнейших мировых производителей шин, объявила о решении сократить деятельность в России и отказаться от новых инвестиций в этот рынок. (Ура!!)
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  • Анонимно 20:12
    Фармгиганты Pfizer, Lilly, AbbVie, Sanofi и MSD прекращают исследования в РФ (Уф хорошо!)
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  • Анонимно 20:13
    Швейцария расширила санкции против России и Белоруссии: еще 200 человек и организаций

    Под финансовые санкции Швейцарии и ограничения поездки подпадают еще 197 человек, а еще 9 человек подпадают под финансовые санкции. "Среди этих лиц есть олигархи и известные бизнесмены. Активы в Швейцарии, принадлежащие этим лицам, должны быть заморожены", – заявили в ведомстве. (Ха-ха-ха)
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  • Анонимно 20:15


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    Япония запретила экспорт в РФ и Белоруссию почти 300 товаров и передовых технологий ( Ай яхши, ай айбэт!)
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  • Анонимно 20:17
    Французский производитель шин Michelin приостанавливает экспорт и деятельность на России. Второй по величине производитель шин в мир Michelin решил остановить завод в городе Давыдово в Московской области и экспорт своей продукции в Россию в ответ на ее вторжение в Украину. На российском заводе компании работает около 750 сотрудников. Michelin останавливает производство шин на заводе возле Москвы и экспорт в Россию - Фото ЕС и еще 9 стран отменили режим наибольшего содействия в торговле с РФ (Ура!!!)
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  • Анонимно 20:19
    Крупнейший банк США JPMorgan выходит из России
    Казахстанская Air Astana приостанавливает все полеты в Россию и над территорией страны.
    Медиагруппа Hearst Magazines прекратила сотрудничество с российскими компаниями.
    Turkish Airlines заблокировала для россиян полеты в третьи страны (Ура!!! Банзай!)
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  • Анонимно 20:20
    Китай отказался поставлять запчасти для авиакомпаний России
    Китай отказался поставлять запчасти для российских самолетов на фоне прекращения поставок Boeing и Airbus своих компонентов для самолетов российским авиакомпаниям.
    Три крупнейших киностудии мира уходят из РФ (Уф хорошо то как!)
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  • Анонимно 20:22
    Western Union останавливает работу в России и Беларуси
    Международная платежная система перевода денег решила приостановить все операции в России и Белоруссии после нападения на Украину.
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  • Анонимно 20:23
    В России больше нельзя будет сдать международный тест на знание английского языка IELTS
    Mars приостановил рекламу и инвестиции в РФ
    Основными торговыми марками компании Mars являются батончики Mars, Snickers, Milky Way, Twix и M&M's, питание для животных Pedigree, соус Uncle Ben's.
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  • Анонимно 20:25
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  • Анонимно 20:26
    Итальянский производитель грузовиков Iveco прекратил поставки автомобилей в РФ и Беларусь из-за вторжения в Украину (до чего хорошо правда же? Иваны вы где?)
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