Катастрофа Слуцкого: ни идей, ни исполнителей

«Тренерский гений» в трудные времена

Проблемы главного тренера казанского «Рубина» Леонида Слуцкого, наметившиеся еще осенью, продолжились и в весенней части чемпионата. Плюс ко всему, к каждому новому туру он стал лишаться все новых исполнителей, на которых раньше строил игру. Пожалуй, именно этот исход игроков стал оголять «на что горазд» Слуцкий без мастеровитых футболистов. Провал (6:1) с ЦСКА — показатель того, насколько специалист готов быть антикризисным менеджером. «Рубин» проиграл 6 из 7 последних игр. Спортивная редакция «Реального времени» подводит итоги матча и рассуждает, почему при нынешнем наставнике спасти ситуацию шансов мало.

Слуцкий поплыл, потеряв мастеровитых футболистов

Перед стартом игры безоговорочный статус фаворита ЦСКА, который стал лучшей командой весны, усугублялся для «Рубина» гигантскими потерями.

Уход одних из ключевых легионеров [Сеад Хакшабанович, Филип Уремович] усугублялся травмами Хвана Ин Бома и странным отсутствием Оливера Абильдгора. Но самой катастрофической потерей стала дисквалификация Виталия Лисаковича. Атакующая линия «Рубина» поддерживала свою результативность в основном усилиями белоруса — пять голов из семи было на его счету.

Ничего хорошего не показывала и оборона «Рубина». За последние пять туров «Рубин» напропускал 10 мячей. Как показал сегодняшний поединок, это были цветочки. Почти столько же казанцы пропустили уже за первый тайм матча с ЦСКА — 4 мяча. Еще два — во втором.

Фактически оборонительная линия провалилась по всем фронтам, начиная от катастрофического выступления Александра Ломовицкого, не отметившегося ни единой точной передачей и отбором, заканчивая немногочисленными легионерами — Монтассаром Тальби и Сильвие Бегичем, которые просто не успевали за Юсуфом Языджи и остальной легионерской компанией «армейцев». Отсюда и два удаления у Бегича и Ломовицкого.

Ответ на вопрос, которым мы задавались в прошлом материале, готов ли Слуцкий спасать сезон после того, как лишился мастеровитых футболистов, приходит сам собой. Как только у Слуцкого не стало исполнителей в центре поля [Ин Бом, Дрейеръ, неплохого флангового игрока в лице Хакшабановича и Уремовича, бетонировавшего оборону], команда посыпалась.

Специалисты, которые занимали пост главного тренера до Слуцкого — Курбан Бердыев и Роман Шаронов тоже не располагали исполнителями уровня Дрейера и умудрялись держать команду на определенном уровне, ниже которого не опускались. Пусть зрелищность и качество футбола страдало, но таких провалов, как сегодня, точно не было.

Да, можно многое списать и на экстренную ситуацию, в какую попал Слуцкий по ходу сезона, возможности наиграть состав в его нынешнем виде у него просто не было. Но игра «Рубина» шла на спад и до исхода футболистов. Первая часть чемпионата не была такой катастрофической, но записать в актив тренеру ее точно нельзя — 11-е место и грустная результативность. Надежд, что Леонид Слуцкий сможет как-то спасти ситуацию, все меньше.



Очередные странные решения рефери. Что у Слуцкого с судьями?

Продолжаются приключения наставника «Рубина» и в плоскости его противостояния с судьями. Уже на пятой минуте «армейцы» оккупировали штрафную площадку «Рубина», дважды прострелили, а закончилось все неспособностью защиты «Рубина» элементарно вынести мяч подальше и навесом с левого фланга на набегающего Юсуфа Языджи.

Повтор и проведенная красная линия в момент передачи четко показали: турок и корпусом, и головой находился к воротам ближе всех остальных — чистый офсайд.

Даже комментаторы встречи продолжали недоумевать, каким именно образом судьи на видеоповторе углядели положение «вне игры». «На этом повторе можно усмотреть только отсутствие этого офсайда», — иронизировал Константин Генич.

Еще через шесть минут случилась атака Марио Фернандеса на его правом фланге, после чего мяч попал в руку защитнику «Рубина». Подавать пришел опять Язиджи. Он прострелил вдоль ворот — мяч угодил Хесусу Медине от бедра в руку, и только потом Жан-Филипп Гбамен забил второй мяч. Оба раза судьи VAR смотрели повторы, и оба раза судья Кирилл Левников указывал на центр поля.

Уже на старте встречи казанцы получили как минимум спорные и крайне странные голы, и вполне ожидаемо посыпались. Опустим удаление Александра Ломовицкого в концовке первого тайма — там скорее вопросы к самому футболисту. Но никак нельзя не заметить, что процент необъяснимых решений именно в играх «Рубина» под руководством Леонида Слуцкого значительно выше, чем в играх остальных команд Премьер-лиги.

Очевидно, что зуб у судейского корпуса на наставника казанцев имеется, и никто это не скрывает. Для судей, которых специалист «полоскает» каждый сезон (и часто заслуженно) по несколько раз, это крайне токсичная фигура. Отсюда и попытки при каждом удобном случае наказать.

Даже Кирилл Левников, которого Слуцкий никогда не критиковал, а даже когда-то ставил в пример, выступает на стороне своих коллег, и это большая проблема для казанского клуба.

Ломовицкий ужасен. Похоже у «Рубина» появилась замена Игнатьеву

Пожалуй, худшим игроком весенней части чемпионата — и это на фоне в целом невразумительной команды — «Рубина» можно назвать приобретенного зимой у московского «Спартака» Александра Ломовицкого.

У него сегодня было нулевое КПД, но полное отсутствие пользы на поле — не самое страшное. Полузащитник умудрился оставить команду вдесятером, получив две желтые карточки на ровном месте. Вторая из карточек случилась, уже когда Слуцкий готовил ему замену — оставалось дождаться паузы в игре. И даже здесь футболист умудрился нарушать в противоборстве в центре поля, когда никакой опасности воротам не было. Решение идти в жесткий стык, когда ты висишь на карточке и тебя вот-вот заменят, никак нельзя назвать умным.



Вот так игрок сам отреагировал на свои действия после удаления.

Еще зимой наше издание ставило под сомнение мотивацию этого приобретения, задавшись вопросом, почему Слуцкому понадобился спартаковский игрок, от которого в Москве с удовольствием избавились, но оказался не нужен Данил Степанов. Сейчас в «Арсенале» казанский воспитанник смотрится значительно приличнее новичка казанцев.

Неизвестно, что покажет Ломовицкий в остатке сезона, но сейчас он как минимум встал на один уровень с Иваном Игнатьевым по степени своей бесполезности для «Рубина». Одного с трудом удалось отправить в аренду. Надеемся, что Александра не постигнет такая же участь и он наконец заиграет так, как от него ждали.

Эрик Добролюбов