Спасет ли сезон Слуцкий после легионерских потерь? Первая проверка оказалась неудачной

Это отличная проверка специалиста как антикризисного тренера

Фото: пресс-служба ФК «Рубин»

«Рубин» и «Ростов» подходили к игре в Казани в сильно усеченных составах. Южане лишились своих легионеров, а у казанцев пока попросились на «замарозку» контрактов трое. Впрочем, эта ситуация как-раз и должна стать отличной проверкой для Леонида Слуцкого как антикризисного тренера, который должен спасать положение не полагаясь на индивидуальное мастерство дорогостоящих иностранцев, а на свой тренерский гений. Первый блин оказался комом. Спортивная редакция «Реального времени» подводит итоги матча «Рубин» — «Ростов» и рассуждает о возможностях Слуцкого после легионерских потерь.

Сложные времена для Слуцкого. Потери легионеров уже дают о себе знать

Пожалуй, самое унизительное поражение Леонида Слуцкого в его казанской карьере произошло именно нынешней осенью, когда «Рубин» отправился к аутсайдерам из Ростова-на-Дону, а те не оставили от них камня на камне — 5:1. Вместе с тем это и самое крупное поражение при нынешнем наставнике. Зуб у Слуцкого на «Ростов» наверняка имеется.

Вот только ресурсов у него под рукой для мести с каждым новым днем все меньге. Сначала попросили приостановить свои контракты с «Рубином» два ключевых игрока средней линии — датчанин Андерс Дрейер и черногорец Сеад Хакшабанович. А накануне матча стало известно и что основной защитник и капитан команды хорват Филип Уремович тоже просит взять паузу до лета.

Датчанин — главный бомбардир клуба и один из двух ключевых игроков построения игры в центре. Потеря Хакшабановича не такая болезненная, хотя и тоже неприятная. Ну а роль системообразующего защитника Уремовича для обороны «Рубина» переоценить сложно.

Так и получилось, что вчера в стартовом составе из иностранцев мы увидели только Монтассара Тальби и Сильвие Бегича в защите, а также Кварацхелию в полузащите. Вопрос в том, как сумеет выбраться из ситуации Слуцкий, которого довольно долго баловали неплохими приобретениями по одному его взмаху руки.

Как показала игра, нынешний «Рубин» без своих ведущих легионеров серьезно утратил в системности построения своей игры. Россияне Мусаев, Зотов и Зуев, а также новичок Ломовицкий совсем не тянули даже скорости уровня Премьер-лиги.

Казанцы заметно уступали «Ростову» центр поля. Не хватало креатива Дрейера и диспетчерских навыков Хвана Ин Бома. Все попытки атаковать в основном сводились к попыткам пробраться через фланги, а это легко читалось ростовчанами. Слуцкий пока не сумел быстро перестроить свою команду, учитывая потери, и закономерно уступает — 1:2 на своем поле. А ведь «Ростов» и вовсе потерял всех своих легионеров.

Странное удаление Лисаковича. Белорус перегорел?

Первые проблемы обескровленного «Рубина» начались уже к 12 минуте. Казалось, что хозяева поля полностью взяли мяч под свой контроль и методично стали оказывать давление на оборону «Ростова». Каких-то стопроцентных моментов у казанцев не было, но в воздухе подвисало приближение гола.

Гол действительно случился, но пришел он неожиданно в противоположные ворота. Через заброс от правой бровки ростовчане при первой же осмысленной атаке прострелили ворота Юрия Дюпина — Дмитрий Полоз открыл счет.

А еще через пять минут ситуация для «Рубина» усугубилась еще сильнее. Лучший игрок команды этой весны Виталий Лисакович в центре поля зачем-то грубо зацепил ахилл Хорена Байрамяна и получил прямую красную карточку. Есть большие сомнения, что этот эпизод тянул на прямое удаление — очень уж красиво падал и громко кричал Байрамян, демонстрируя судье свои страдания. А потом продолжил играть как ни в чем не бывало. Но это никак не оправдывает белорусского нападающего «Рубина», полезшего в рискованный отбор сзади, когда воротам ничего не угрожало.



Слуцкий отреагировал моментально. Убрал с поля Солтмурада Бакаева и выпустил другого нападающего — Германа Онугху, однако схему оставил ту же с одним нападающим и четырьмя защитниками. Разве что в средней линии стало меньше сил.

Лишь на 71 минуте Слуцкий наконец-то решился на перестроения. Выпустил нового защитника Егора Теслеко и перешел на игру в три центральных защитника. В «КАМАЗе» Егор забил 5 мячей после стандартов за счет своего роста и понять расчет Слуцкого было несложно. При игре в меньшинстве оставалось только искать счастья на стандартных положениях. И такой гол действительно пришел уже после автогола Сильвие Бегича. Это Хвича точно положил в дальний угол со штрафного А тот же Бегич отвлек на себя внимание вратаря.

К сожалению, этот гол со штрафного так и остался единственным созидательным действием, которое можно отметить у «Рубина».



Исход легионеров — отличный повод проверить «тренерский гений» Слуцкого

Первый блин после потери ключевых иностранцев (сюда же добавим травмированного Хвана Ин Бома и Абильдгора) оказался комом. Можно пенять на судей, давших спорное удаление, но если быть откровенными, вчерашний «Рубин» не оставил впечатления команды, наигравшей на победу.

Интересно следующее: сейчас по остатку сезона можно будет подвести оценить уровень тренерского мастерства Слуцкого в условиях урезанных возможностей и провести сравнительный анализ. Оба его предшественника — Курбан Бердыев (во второе пришествие 2017) и Роман Шаронов о подобных трансферах могли лишь мечтать, вынужденные играть в основном россиянами и вчерашними резервистами.

Сейчас у Леонида Викторовича примерно те же возможности и уровень исполнителей под рукой. Будет любопытно посмотреть, как сможет наставник «Рубина» выбираться из этой ситуации. «Жирные» времена, когда Слуцкий получал игроков «по заказу» закончились. Теперь нужно спасаться с теми, кто остался. И именно в этом положении и можно будет оценить «тренерского гения» казанцев. Насколько он готов спасать сезон за счет тактических поисков, а не полагаться на индивидуальное мастерство дорогостоящих легионеров.

Пока что мы видим очередную тираду в сторону судейской бригады и угрозы уехать в Волгоград в случае дисквалификации. Но давайте честно: судьи не могут быть постоянно виноватыми в качестве игры твоей команды.