Слуцкий: «Рубин» не ограничится потерей двух легионеров

Главный тренер казанского футбольного клуба «Рубин» Леонид Слуцкий считает, что команда может лишиться более чем двух легионеров.



— Мой прогноз — это все не ограничится только потерей Хакшабановича и Дрейера. Мы общаемся, понимаем ситуацию внутри команды, но подробности мы пока оставим внутри. Когда какая-то информация будет официальной, мы ее объявим, — сказал он.

Слуцкий отметил, что уход игроков из команды — «новая реальность», с которой сталкивается не только «Рубин». Тренер считает, что это «коснется или уже коснулось практически всех команд РПЛ».

В составе «Рубина» в этом сезоне остаются пять легионеров: хорваты Филип Уремович и Сильвие Бегич, француз Монтассар Тальби, кореец Хван Ин Бом и грузин Хвича Кварацхелия.

В пятницу «Рубин» приостановил до лета 2022 года действие контрактов с полузащитниками Андерсом Дрейером и Сеадом Хакшабановичем.

До этого Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила иностранным игрокам и тренерам приостановить контракты с российскими клубами и подписать соглашения с зарубежными командами до 30 июня.

Маргарита Головатенко