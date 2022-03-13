«Рубин» объявил о приостановке контракта с Уремовичем
Казанский футбольный клуб «Рубин» объявил о приостановке контракта с хорватским защитником Филипом Уремовичем. Об этом сообщается на сайте команды.
Действие соглашения приостановлено до лета 2022 года. Уремович перешел в «Рубин» в июле 2018 года. В сезоне 2021/22 он провел 21 матч за команду. Также футболист выступал за хорватское «Динамо» и словенскую «Олимпию».
11 марта «Рубин» приостановил до лета 2022 года действие контрактов с полузащитниками Андерсом Дрейером и Сеадом Хакшабановичем. Главный тренер клуба Леонид Слуцкий отметил, что команда может лишиться более чем двух легионеров.
До этого Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила иностранным игрокам и тренерам приостановить контракты с российскими клубами и подписать соглашения с зарубежными командами до 30 июня.
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