«Рубин» объявил о приостановке контракта с Уремовичем

Казанский футбольный клуб «Рубин» объявил о приостановке контракта с хорватским защитником Филипом Уремовичем. Об этом сообщается на сайте команды.

Действие соглашения приостановлено до лета 2022 года. Уремович перешел в «Рубин» в июле 2018 года. В сезоне 2021/22 он провел 21 матч за команду. Также футболист выступал за хорватское «Динамо» и словенскую «Олимпию».

11 марта «Рубин» приостановил до лета 2022 года действие контрактов с полузащитниками Андерсом Дрейером и Сеадом Хакшабановичем. Главный тренер клуба Леонид Слуцкий отметил, что команда может лишиться более чем двух легионеров.

До этого Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила иностранным игрокам и тренерам приостановить контракты с российскими клубами и подписать соглашения с зарубежными командами до 30 июня.

Дарья Акимова