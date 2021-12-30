Минус Степанов, плюс Ломовицкий. У Слуцкого есть план, и он его придерживается?

Наставник «Рубина» отказывается от казанских воспитанников, но полтора года уговаривал спартаковского

Сразу двумя трансферными новостями выстрелил накануне «Рубин». Во-первых, теперь уже окончательно из казанского клуба ушел свой воспитанник — защитник Данил Степанов, которому два года назад прочили большое будущее в родном клубе, зато в Казань перебирается спартаковец Александр Ломовицкий, ставший ненужным родной команде. Спортивная редакция «Реального времени» вместе с экс-наставником «Рубина» Романом Шароновым разбирает оба перехода и рассуждает, почему свои футболисты, играющие на проблемной позиции, оказываются Слуцкому не нужны, а при выборе новичков ему дан полный карт-бланш.

«Степанов своим отношением к футболу заслужил этот контракт»

Фигура Данила Степанова — словно собирательный образ персонажа фильмов про простого «парня с района», который от мальчика, подающего мячи, дорос до игрока первой команды «Рубина» и места в молодежной сборной России. К своему первому тренеру Ильгизару Гайнутдинову он попал в семилетнем возрасте в 2008-м. А с января 2018 года защитник начинал путь в большой футбол через молодежную команду «Рубина», которую уже четыре месяца тренировал двукратный чемпион России Роман Шаронов.

Здесь, в «молодежке», Данил обратил на себя внимание, как и еще ряд молодых футболистов, которые потом скопом перейдут в команду Курбана Бердыева, в Премьер-лигу.

— Его всегда отличало отношение к футболу, — комментировал «Реальному времени» в 2019 году тогда еще тренер «молодежки» Шаронов. — Он всегда отдается игре, вне зависимости от времени и места, в котором находится, — официальный матч это или просто тренировка. Это его отличительная черта и его большой плюс.

В Премьер-лиге Степанов дебютировал в декабре того же года в матче против «Зенита», выйдя на 63 минуте вместо еще одного выходца из «молодежки» Раиля Абдуллина.

Уже после того, как Роман Шаронов возглавил первую команду, Данил Степанов, получивший признание и симпатии специалиста, стал получать регулярное игровое время и сразу полюбился болельщикам быстрыми проходами по флангу до чужой вратарской зоны, чем то напоминая нынешнего Самошникова. Далеко не всегда эти взрывные проходы приносили какую-то практическую пользу для казанской команды — он часто заигрывался, по итогу терял мяч или запускал его мимо ворот. Но болельщикам нравилось его старание и желание брать игру на себя.

Любовь казанской публики подкреплялась близостью футболиста к болельщикам. «Парень с соседнего двора», Данил вырос в Кировском районе, а уже когда стал игроком первой команды «Рубина», продолжил жить в родом районе, в доме поновее.

Старенькая «четырнадцатая» ВАЗ, на которой он передвигался по Казани, или вовсе ходьба пешком демонстрировали — это простой парень, который в футболе не для внешних атрибутов роскоши и жизни в стиле «лакшери». Футболист, который любит саму игру. После каждой игры Степан непременно шел в сторону фанатского сектора и демонстративно целовал эмблему родного клуба.

— Я работал с ним и в молодежной команде, и в первой, и отмечу у него одно самое ценное качество — он профессионал на сто процентов и отдается игре на все сто, — подтверждает уже сегодня для «Реального времени» свои слова двухлетней давности бывший главный тренер «Рубина» Роман Шаронов. — Несмотря на трудности, за счет своей работы и отношения к делу он и попал в профессиональный футбол.



— Что касается того, что он получил контракт [в «Арсенале»], это говорит о многом, потому что после того, как он играл у меня, потом перешел в «Ротор» — и там стабильно попадал в состав. И в Туле то же самое. Для человека важна игра, а не то в аренде он или не в аренде. Степанов своим отношением к футболу заслужил этот контракт.



Когда у меня был Данил и был опытный Денисов, несмотря на множество ошибок, я отдал приоритет в пользу Степанова. Потому что ему была нужна игровая практика, — сказал Шаронов для РВ.

Отказ «Рубина» от прав на футболиста и возвращения его из аренды в «Арсенале» выглядит удивительным. Особенно учитывая нынешние реалии. Крайние защитники в казанской команде сейчас в дефиците — например, в отсутствие травмированного Самошникова позицию приходится закрывать полузащитниками.

Степанов потерял игровую практику в первой команде с приходом Леонида Слуцкого, а через полгода отправился в аренду — в волгоградский «Ротор». С момента своего прихода в «Рубин» наставник команды твердил, мол, подписан на игрока в Instagram, отслеживает его судьбу, но так ему Данил почему-то оказался не нужен. Даже после уверенного сезона в «Арсенале». Теперь футболист продолжит карьеру в Туле на полноценном контракте.

23-летний Александр — довольно техничный полузащитник. Фото spartak.com

Шаронов: «Ломовицкий больше подходит под стиль игры «Рубина», чем тот же Игнатьев»

Зато Слуцкому оказался нужен полузащитник, прошедший школу московского «Спартака», Александр Ломовицкий. Сомнений в том, что приглашение футболиста в «Рубин» — желание главного тренера, нет никаких. Агент футболиста Валериюс Мижигурскис, комментируя переход своего клиента в казанский клуб, объясняет, что фигура тренера казанцев стала ключевым фактором. Да и вообще Александр не особо горел желанием покидать «Спартак».

«Раздумья были долгими. Окончательное же решение помог принять личный разговор с Леонидом Слуцким. Разумеется, несмотря на трансфер, «Спартак» навсегда останется для Саши родным клубом. Казанский клуб уже более полутора лет проявляет интерес к Ломовицкому. Важен и фактор личности тренера», — заявил Мижигурскис.

Если изучать мнения спартаковских болельщиков и ветеранов, то они полярные. Если первые ликуют, что клуб избавился от футболиста, то среди вторых царит негодование.

23-летний Александр — довольно техничный полузащитник, о котором быстро стали говорить как о футболисте, который должен вырасти звездочкой. Три года назад, в возрасте 20 лет, он дебютировал за основной состав «Спартака», но на взрослом уровне молодого полузащитника с его техничным стилем игры вскоре приземлили. РПЛ — одна из самых сложных лиг для техничных футболистов, поскольку главный упор здесь делается на оборону и тактические построения.

Любопытны в этой ситуации два момента: контракт на 4,5 года, ведь не факт, что футболист заиграет (Иван Игнатьев не даст соврать), и доверие к выбору Слуцкого. Тренер уже не единожды ошибался, когда указывал на того или иного футболиста (впрочем, как и угадывал тоже), но в свете последних результатов и неудачи с тем же Игнатьевым «Рубину» стоило бы быть осторожнее.

— Ломовицкого я помню, еще когда работал с молодежным составом «Рубина» — он тогда играл за «Спартак» у Кононова, — продолжает для «Реального времени» Роман Шаронов. — Мне нравятся игроки с такими игровыми качествами, как у него. Нравится, как он идет в дриблинг, и он всегда настроен на обострение. Это не значит, что он всегда обыгрывает. Он может и пас отдать, и удар у него хороший в завершении.



— Не получится ли как с Иваном Игнатьевым? На мой взгляд, он [Игнатьев] не очень подходит под стиль «Рубина». Когда очень много длинных передач — это не самая сильная сторона Игнатьева. Подходит ли Ломовицкий под нынешний стиль игры «Рубина»? На мой взгляд, больше, чем Игнатьев, но время покажет, — подытожил Шаронов.

Очевидно, кредит доверия у руководства клуба к Леониду Слуцкому достаточно высок, чтобы под его начало была отдана почти вся селекционная работа, даже когда команда не блещет и зависла на 10-м месте в РПЛ.