В Казани закрывается COVID-госпиталь в РКБ

Фото: Максим Платонов

В Республиканской клинической больнице в Казани закрывается госпиталь для пациентов с коронавирусом. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.



— Не секрет, что с этой недели Республиканская клиническая больница не работает на прием пациентов. Все потоки сосредоточены в Республиканскую клиническую инфекционную больницу, — сообщил он.

По словам Жаворонкова, на сегодняшний день в Татарстане для пациентов с коронавирусом развернуто 1 514 коек. Свободно из этого числа более 10%.



Республиканскую клиническую больницу из провизорных функций вывели в конце 2021 года. Однако в конце января она вновь начала принимать пациентов с COVID-19.

За последние сутки в Татарстане зарегистрировано 458 новых случаев заражения коронавирусом. Всего на 18 марта в республике зафиксировано 133 257 случаев COVID-19. Вылечились с начала пандемии 116 565 человек, умерли — 1 804.



Татьяна Демина