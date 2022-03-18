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В Казани закрывается COVID-госпиталь в РКБ

15:46, 18.03.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Казани закрывается COVID-госпиталь в РКБ
Фото: Максим Платонов

В Республиканской клинической больнице в Казани закрывается госпиталь для пациентов с коронавирусом. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.

— Не секрет, что с этой недели Республиканская клиническая больница не работает на прием пациентов. Все потоки сосредоточены в Республиканскую клиническую инфекционную больницу, — сообщил он.

По словам Жаворонкова, на сегодняшний день в Татарстане для пациентов с коронавирусом развернуто 1 514 коек. Свободно из этого числа более 10%.

Республиканскую клиническую больницу из провизорных функций вывели в конце 2021 года. Однако в конце января она вновь начала принимать пациентов с COVID-19.

За последние сутки в Татарстане зарегистрировано 458 новых случаев заражения коронавирусом. Всего на 18 марта в республике зафиксировано 133 257 случаев COVID-19. Вылечились с начала пандемии 116 565 человек, умерли — 1 804.

Татьяна Демина
ОбществоМедицина Татарстан

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