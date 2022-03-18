Мединский: Москва и Киев максимально сблизили свои позиции по нейтральному статусу Украины

Фото: telegram-канал Владимира Мединского

«Что касается демилитаризации, я бы сказал, пятьдесят на пятьдесят»

Глава делегации РФ на российско-украинских переговорах, помощник президента России Владимир Мединский рассказал, к чему пришли стороны и какого прогресса удалось достичь. Однако точные детали и подробности он по-прежнему не стал раскрывать.

— Тема нейтрального статуса и невступления Украины в НАТО является одним из ключевых пунктов переговоров, это тот пункт, по которому стороны максимально сблизили свои позиции, — сообщил Мединский о прогрессе в переговорах с украинской делегацией.



Однако не по всем пунктам есть значительный результат. Это касается демилитаризации Украины. В этом вопросе стороны переговоров пока находятся «где-то на полпути», сообщил Мединский. Есть нюансы, которые касаются гарантии безопасности для Украины, получаемые бонусом к имеющимся, в случае ее отказа от вступления в НАТО.

— Что касается демилитаризации, я бы сказал, пятьдесят на пятьдесят, — дал свою оценку глава российской делегации.

От озвучивания конкретных цифр, деталей переговоров, аргументов, которые приводят Москва и Киев, Мединский отказался. Он не уполномочен разглашать такую информацию, пишет ТАСС.



Фото: telegram-канал Владимира Мединского

Сначала договор — потом разговоры о встрече президентов

О переговорах президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского на сегодняшний день говорить рано, считает Мединский. Об этом не раз говорил и пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

— Я совершенно не готов это комментировать, скажу лишь то, что прежде, чем говорить о встрече руководителей, необходимо, чтобы делегации переговорщиков подготовили и согласовали текст договора, после этого текст договора по нашим предложениям должен парафироваться главами МИД, соответственно, [договор] будет утвержден правительствами, только после этого имеет смысл говорить о саммите глав государств, — сообщил Мединский.

Фото: kremlin.ru (архив)

«Вопрос управления должен решаться народом Донбасса»

Высказался он и о Донбассе — вопрос управления им также является одним из ключевых на российско-украинских переговорах. Напомним, 21 февраля президент России Владимир Путин сообщил о признании независимости Луганской и Донецкой народных республик.

По словам Мединского, у Москвы и Киева разное видение относительно того, как следует управлять Донбассом

— Украинская сторона полагает, что вопрос управления территорией должен решаться централизованно в Киеве. А мы полагаем, что вопрос управления должен решаться народом Донбасса. Народ Донбасса восемь лет назад по этому поводу высказался, с тех пор на протяжении восьми лет, по сути, был вынужден вести войну, отстаивая собственные решения, — рассказал Мединский.

От своей позиции по Донбассу Москва отказываться не намерена — она сформирована четко самим президентом России, напомнил Мединский. Он подчеркнул, что ее поддерживает вся страна.

— Что такое демократия? Это власть народа, для народа и во имя народа. Поэтому такие у нас подходы. Мы продолжаем искать в этом отношении позицию, — заявил он.

Фото: Олег Тихонов (архив)

Президент России говорил, что урегулирование ситуации возможно при нескольких условиях. Во-первых, при безусловном учете законных интересов РФ в сфере безопасности. Во-вторых, при признании российского суверенитета над Крымом. В-третьих, с учетом решения задач по демилитаризации и денацификации Украины и обеспечению ее нейтрального статуса.

Первая встреча российской и украинской делегаций состоялась 28 февраля. Сейчас их встречи продолжаются в формате видеоконференций.



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