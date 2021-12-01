«Буду доказывать невиновность»: «этапированный» из Болгарии казанец не хочет отвечать за выстрелы «Перваков»

По версии СК, Владислав Мухин бегал от следствия 20 лет, сам фигурант утверждает — покинул родину с чистой совестью

Фото: скриншот видео МВД РФ

Уже через несколько месяцев дело о расстреле казанского бизнесмена Тимура Атнагулова и других жертвах банды «Перваки» может вернуться в Верховный суд Татарстана. Тот самый, что в 2013-м постановил по этому делу оправдательный приговор. Приговор был отменен, но дальше дело вернули силовикам, прекратили и вновь реанимировали в 2020-м. Список обвиняемых после экстрадиции в Россию пополнил Владислав Мухин, объявленный в международный розыск по заочному обвинению в бандитизме и убийствах конца 90-х. «Все строится на предположениях», — оценил Мухин результат расследования на продлении своего ареста.

Передел сферы интим-услуг, гранатомет и расплата за слова



До 17 февраля 2022 года сотрудники Следкома по РТ планируют направить материалы давнего дела «Первогоровских», они же «Перваки», в прокуратуру Татарстана. В данный момент фигуранты дела заканчивают ознакомление с материалами в 90 томах. Новый-старый обвиняемый Владислав Мухин прочитал уже 87. О чем было заявлено на днях в Верховном суде РТ при рассмотрении ходатайства о продлении ему временной прописки в казанском СИЗО.

В своем ходатайстве следователь 1-го отдела Следкома по РТ Рустем Хакимзянов напомнил суду — Мухин обвиняется в бандитизме, незаконном обороте оружия и двух убийствах 23-летней давности.

По версии СК, 16 октября 1998 года около 20.30 Александр Ерусалимский и Владислав Мухин по заданию лидеров выделившейся группировки «Бригады Феди» Виталия Лукоянова и Фердината Юсупова (тот самый Федя) подкараулили лидера ОПГ «Калуга» Вячеслава Татарова (он же Янис) у его дома на улице Толстого и расстреляли прямо в машине из двух пистолетов. Каждый выстрелил не менее пяти раз, Татаров скончался на месте.

Причиной конфликта правоохранители называли передел сфер влияния в теневой сфере интим-услуг, якобы «Бригада Феди» претендовала на прибыль от торговли телом в гостиничном комплексе «Булгар-Мета», а Янис не хотел делиться. В том нападении две пули поймал и спутник Татарова. Он остался жив.

А вот расправу над Маратом Исхаковым 3 декабря 1998 года, по версии следствия, обвиняемый вершил единолично из двух пистолетов Макарова — выполнял задание Ерусалимского, который в свою очередь, получил криминальный заказ от Лукоянова. А вместе с заказом — данные о месте жительства, транспорте и маршрутах передвижения жертвы.

Силовики считают Исхакова авторитетом группировки с оскорбительным по нынешним временам названием «Негры», входившей в состав «Перваков», а причиной заказа на его устранения — неосторожные слова с угрозой убийства Лукоянова и Сергея Сардаева. Последние, как полагают в СК и МВД, угрозу восприняли серьезно, «зная об извращенных представлениях о чести и ответственности за слова в криминальной среде», потому и задумали опережающий удар.

В своем ходатайстве следователь напомнил суду — Мухин обвиняется в бандитизме, незаконном обороте оружия и двух убийствах 23-летней давности. Фото: Ирина Плотникова

Местом покупки оружия для этого убийства и еще ряда преступлений «Бригады», по данным МВД и СК, была территория в центре Казани — у гостиницы «Татарстан». В деле фигурирует целый арсенал — 10 пистолетов, три обреза, по два автомата и охотничьих ружья, три глушителя, а также ручной противотанковый гранатомет, гранаты и патроны.

Всего банде вменяют семь убийств, в том числе — смертельное ранение в живот директора автостоянки Васина у детского сада на улице Братьев Касимовых 2 августа 2000 года и расстрел в подъезде дома на Вишневского директора пейджинговой компании RCA и учредителя «Русского радио» в Казани Тимура Атнагулова 7 августа 1999 года — за отказ платить «дань» криминалу. Силовики полагают: Мухин, как участник банды, знал обо всех этих преступлениях.

Бегал или не бегал?

26 марта 2021 года в официальном релизе МВД России об экстрадиции Мухина из Болгарии сообщалось: еще в 1998 году он был привлечен к уголовной ответственности по делу об убийстве Татарова в качестве обвиняемого и скрылся от правоохранительных органов.

В оглашенных на заседании Верховного суда РТ материалах прозвучали несколько другие сведения: в международный розыск Мухин был объявлен 11 лет назад — в августе 2010-го, тогда же ему заочно избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Задержали 27 августа 2020 года в аэропорту Софии, куда экс-казанец прилетел из Израиля. 26 апреля 2021-го — через месяц после экстрадиции в Россию — Мухину объявили об окончании следственных действий. Стадия ознакомления с материалами и вещдоками длится уже семь месяцев.

«Сам факт пребывания Мухина более десяти лет в розыске следствие считает объективной причиной для его дальнейшего содержания под стражей», — сообщил суду следователь Рустем Хакимзянов.

У защиты иное мнение.

«Он не скрывался. Уехал в Израиль, там жил и работал на законных основаниях, — комментирует ситуацию адвокат обвиняемого Руслан Нагиев. — О розыске он узнал, лишь в момент задержания в аэропорту. Из России уезжал свободным человеком — через несколько дней после освобождения».

Защитник ссылается на материалы дела — 23 октября 1998 года следователь прокуратуры Вахитовского района Новиков избрал Мухину меру пресечения в виде заключения под стражу (в ту пору следователи работали в составе надзорного ведомства и имели широкие полномочия), а уже 1 ноября 1998-го тот же следователь установил: «основания для данной меры пресечения отпали» — «Мухина из-под стражи — освободить». Указание о замене меры пресечения на подписку о невыезде в архивном документе... нет.

Как утверждает один из источников «Реального времени», в уголовном деле имеются показания одного из фигурантов о якобы коррупционной подоплеке указанного выше решения. Якобы «Перваки» заплатили кому-то за свободу своего аж 10 тысяч долларов. Какую оценку получила эта версия до и после реанимации дела — неизвестно, но дело о взятке не возбуждалось...

Источник: interpol.int

Мухин: «В вашей стране закона нет»

«Все обвинение строится на предположениях», — заявил Верховному суду РТ 48-летний Владислав Мухин. Он просил заменить ему реальный арест домашним: «У прокуратуры нет никаких оснований меня задерживать. Их документы не имеют никакой силы. Где доказательства?"

На заседании адвокат обвиняемого ходатайствовал о приобщении к материалам дела оправдательного приговора «фактически по этому же делу» Сардаеву, Лукоянову и Юсупову от 1 апреля 2013 года. Тогда Верховный суд РТ на основании вердикта присяжных признал недоказанной их причастность к совершению преступлений по всем вменявшимся статьям, включая бандитизм, убийства и оружие. В октябре 2013-го этот приговор был отменен в Москве Верховным судом РФ в связи с выявленными нарушениями законодательства на разных стадиях процесса, начиная с отбора присяжных.

После возврата дела в суд первой инстанции в 2014-м году было решено отправить его на дополнительное расследование. Спустя еще три года оправданные-обвиняемые получили постановления о прекращении преследования с правом на реабилитацию. Однако в 2020-м вновь перешли в стадию обвиняемых. Правда, уже под подпиской о невыезде. Месяц назад из этого списка выбыл Валентин Лукоянов. Стал жертвой коронавируса. Согласятся ли его родные на прекращение уголовного преследования или будут добиваться посмертного оправдания в суде — покажет время.

По мнению защиты, за прошедшие годы в этом деле принципиально ничего не изменилось, а потому отмененный приговор не утратил актуальности. Фото: Ирина Плотникова

По мнению защиты, за прошедшие годы в этом деле принципиально ничего не изменилось, а потому отмененный приговор не утратил актуальности. Наряду с ним адвокат Мухина просил приобщить свежие протоколы допросов свидетелей Анатолия Ерусалимского (брата покойного киллера) и Марата Нигматуллина. С его слов, к ходатайству приложены старые показания этих же свидетелей, где они дают косвенные показания о причастности Мухина, но в новых показаниях сами же это опровергают. Адвокат подчеркивает: ни брат Ерусалимского, ни Нигматуллин свидетелями преступлений не были — показания о событиях 20-летней давности они давали со ссылкой на двух покойников. Один говорил, что слышал об этом от брата (застрелен в 2002 году), другой — от Хайдара Шакирова (убит в декабре 1998-го).

Суд в приобщении отмененного приговора и новых допросов отказал, согласившись с представителем прокуратуры, что к вопросу о мере пресечения эти документы отношения не имеют.

Нагиев ссылался на отсутствие данных о попытках давления на свидетелей и уничтожения давно собранных доказательств. И подчеркивал — Мухин единственный из обвиняемых по делу, кто находится в СИЗО, а не под подпиской.

«Свою невиновность я буду доказывать уже в суде», — заявил сам арестованный, а услышав решение Верховного суда РТ — продлить арест до 17 февраля 2022 года, высказался: «Понятно, что вашей стране закона нет...»