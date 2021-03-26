Из Болгарии в Россию экстрадировали участника ОПГ «Перваки», действующей в Казани

Из Болгарии в Россию экстрадировали Владислава Мухина по прозвищу Муха — активного участника организованной группы, известной под названием «Перваки», которая действовала с конца 1980-х годов на территории Казани. Об этом сообщили в МВД.

В 1998 году в Казани на улице Толстого в автомобиле было обнаружено тело лидера организованной группы «Калуга» Татарова (прозвище Янис) с огнестрельными ранениями. Было возбуждено уголовное дело, а Мухина обвинили в убийстве и бандитизме.

Муха скрылся от правоохранительных органов и разыскивался на основании запроса МВД по Татарстану. В результате оперативных мероприятий было установлено, что он покинул Россию, и его объявили в розыск по каналам Интерпола. В августе 2020 года Мухина задержали на территории Болгарии.