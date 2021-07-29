Челнинского «душителя» дальнобойщиков приговорили к 18 годам

Фото: «Реальное время»

18 лет колонии строгого режима за убийство четырех человек получил сегодня 52-летний член «милицейской» банды с трассы М-7 Сергей Зузлев. Такой приговор вынес Верховный суд Татарстана, полностью согласившись с позицией гособвинения.



Суд счел доказанной вину Зузлева в тяжких преступлениях 2000-х годов:

в начале марта 2000 года в гараже поселка Красные Челны в Набережных Челнах был задушен гражданин Туркменистана Аташов, который ранее отдал Еналееву 50 тысяч рублей на покупку грузовика, но ни транспорта, ни денег не дождался.

1 августа 2001 года в лесопосадке у поселка Татарстан были задушены водитель Ильина и экспедитор Ефимов из Уфы. Их груженный запчастями КАМАЗ был захвачен бандитами после проезда через пост, где дежурил подельник бандитов Пшеничный.

5 октября 2001 года в районе деревни Усаево Мензелинского района был убит водитель Марков, которого ждали с грузом в Магнитогорске.

При этом сам подсудимый уверял — виновен лишь в смерти Аташова по неосторожности: «Это случайно произошло, я просто силу не рассчитал». Также он признавался во всех вменяемых разбойных нападениях и в грабеже.

Прокурор Андрей Кропотов в прениях предлагал суду прекратить преследование Зузлева по пяти разбоям, грабежу и участию в банде ввиду истечения 15-летнего срока давности. Он отмечал — доказательств, что Зузлев все эти годы скрывался от следствия, нет.

Детали резонансного дела — в материале «Реального времени».