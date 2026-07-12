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В Чистополе ураган сорвал крышу жилого дома и повалил деревья

20:23, 12.07.2026

По предварительным данным, пострадавших нет

В Чистополе ураган сорвал крышу жилого дома и повалил деревья
Фото: предоставлено ГУ МЧС РФ по Татарстану

В Чистополе устраняют последствия сильного ветра, который прошел по городу днем 12 июля. Об этом сообщили в МЧС по РТ.

Известно, что сообщение о происшествии поступило в экстренные службы в 15:48. Из-за урагана с жилого дома на улице Лесозаводской сорвало часть крыши. Через поврежденные перекрытия в квартиры начала попадать вода.

Кроме того, в результате непогоды в Чистополе были повалены восемь деревьев, повреждения получили два автомобиля. По предварительным данным, пострадавших нет.

взято с телеграм-канала ГУ МЧС по Забайкальскому краю

На место происшествия направились руководитель исполнительного комитета города Эдуард Хасанов и сотрудники 67-й пожарно-спасательной части для ликвидации последствий. Напомним, что сильные дожди, грозы и ветер до 22 м/с обещают татарстанцам 13 июля.

Наталья Жирнова

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