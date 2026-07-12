В Китае из-за тайфуна «Бави» эвакуировали около 2,4 млн человек

Непогода принесла сильные ливни и ветер с порывами до 117 км/ч

Власти Китая эвакуировали около 2,4 млн человек из-за тайфуна «Бави», который в ночь на 13 июля достиг восточного побережья страны, сообщает «Интерфакс». Непогода принесла сильные ливни и ветер с порывами до 117 км/ч. Сейчас тайфун ослаб и движется на север, однако синоптики предупреждают о сохранении дождей.

Из-за стихии в стране отменили более 2,8 тыс. авиарейсов, а также приостановили движение части поездов. В частности, Западный вокзал Ханчжоу временно приостановил работу, а часть пассажирских поездов через провинции Фуцзянь и Цзянси была задержана.

Китайское метеорологическое управление предупредило, что непогода может привести к перебоям в работе транспорта, городских служб и сельского хозяйства. Жителям рекомендовали следить за прогнозами погоды и по возможности отказаться от необязательных поездок.



Наталья Жирнова