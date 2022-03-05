ВС России взяли под контроль базу украинских военных у села Раденск под Херсоном
Российские военнослужащие взяли под контроль базу украинских военных под Херсоном у села Раденск, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны РФ.
Украинские солдаты, согласно данным ведомства, покидали позиции, бросая технику, вооружение и боеприпасы: украинские танки Т-64 и Т-80, бронетранспортеры, боевые машины пехоты. Украинскими военнослужащими был покинут ангар со складом боеприпасов (более 4,5 тысячи тонн).
Предположительно, подготовку здесь проходили различные подразделения — морская пехота, саперы, связисты, танкисты и артиллеристы. На базе могло размещаться около 4 тысяч бойцов.
Российские саперы продолжают обследовать территорию для ликвидации минной опасности. Технику и вооружение после проверки отправят на специальную базу хранения.
Российские силы за прошедшие сутки взяли под контроль населенные пункты Преображенка, Комсомольское, Загорное, Дорожнянка, Решетиловское, Константиновка, Шевченко, Чубаревка, Пролетарское и Любимовка. За сутки военные с применением высокоточного оружия большой дальности уничтожили склад боеприпасов в воинской части в Житомире, где хранились противотанковые ракетные комплексы Javelin и NLOW.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым