Компания Meta признала снятие запрета на призывы к насилию против российских военных

Американская компания Meta признала снятие запрета на призывы к насилию против российских военных в своих социальных сетях Facebook и Instagram. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря компании Энди Стоуна.

Однако, по его словам, это не касается гражданского населения России. Из-за ситуации на Украине компания временно разрешила формы политического самовыражения в своих соцсетях.

Ранее в СМИ появилась информация, что Facebook и Instagram в некоторых странах не будет блокировать призывы пользователей к насилию в отношении российских граждан и военных. Временное разрешение относилось к России, Украине, Польше, Латвии, Литве, Эстонии, Венгрии, Румынии, Словакии и государствам Закавказья.

4 марта Роскомнадзор принял решение о блокировке доступа к сети Facebook на территории России. С октября 2020 года было зафиксировано 26 случаев дискриминации российских СМИ и информационных ресурсов со стороны соцсети.

Дарья Акимова