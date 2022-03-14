В деле «козырной» дамы УВД Казани появился украинский след

В уводе 13 млн рублей у семьи подполковника полиции обвиняют неустановленных лиц и двух москвичей

Фото: «Реальное время»/Ирина Плотникова

Заиграл новыми красками казанский детектив с переводом 13 миллионов на «защищенные» счета аферистов в рамках псевдополицейской спецоперации. Звонки с номеров «дежурной части МВД РТ» потерпевшим — подполковнику полиции Натальи Абросимовой и ее родителям — на самом деле осуществлялись по системе IP-телефонии с территории Украины, сообщают источники «Реального времени». До иностранцев коллеги потерпевшей пока не добрались, но предъявили обвинение в афере председателю московского потребкооператива «Финпрогресс».

Дело поручили «бриллиантовому» следователю



Все фигуранты этого дела пока не установлены, но двум известным скоро планируют предъявить окончательное обвинение. Об этом в Вахитовском райсуде Казани сообщила старший следователь УВД Казани Екатерина Кузнецова, ходатайствуя о продлении меры пресечения.

Кузнецова стала новым следователем по делу о мошенническом хищении 13,1 млн рублей у замначальника миграционного отдела УВД Казани Натальи Абросимовой и ее родителей. Оно было возбуждено в отношении неустановленных лиц в день подачи заявления, 15 июля 2021-го, в отделе полиции «Горки». На момент передачи материалов в УВД города в деле появился первый фигурант — безработный, мастер спорта по греко-римской борьбе Эдуард Бабаян из Москвы.

В прошлом году капитан Кузнецова смогла расколоть экстрадированного в Россию колумбийца Эдгара Алехандро Валеро Валеро, и он указал место, где в 2018-м зарыл краденые в павильоне «Казанской ярмарки» бриллианты и ювелирные изделия на 160 миллионов рублей. Переупакованные в пластиковые пакеты и замотанные скотчем ценности, пролежавшие в заболоченной земле лесопосадки за ТЦ «Парк Хаус» почти 3 года, вернулись к потерпевшим ювелирным компаниям. А ушлый иностранец получил 5 лет колонии.

В прошлом году капитан Кузнецова смогла расколоть экстрадированного в Россию колумбийца Эдгара Алехандро Валеро Валеро. Фото: Леонид Евдокимов (МВД по РТ)

В деле потерпевшей семьи подполковника на такой фантастический возврат похищенного рассчитывать не приходится. По версии следствия, потерпевшие собственными руками неоднократно отправляли неизвестным мошенникам через терминалы банкоматов деньги, ранее полученные в качестве кредитов, веря в то, что таким образом обеспечат сохранность денег и помогут полицейским в поиске нечистоплотных сотрудников банка.

Со слов самой Натальи Абросимовой и ее родителей — с мая по июнь они дистанционно общались с людьми, выдававшими себя за специалиста службы безопасности ВТБ Смирнова и следователя МВД Татарстана, майора Быкова, и выполняли все их инструкции. А те только нагнетали — ваши данные скомпрометированы, в таком-то банке от вашего имени пытаются взять кредит, чтобы не допустить этого — возьмите кредит сами, обналичьте и положите на «защищенный» счет!

Крайне сложно поверить в то, что кто-то в ранге подполковника полиции так и сделает, без всякой проверки. Куда легче представить, что люди хотели сорвать куш, вкладываясь в криптовалюту и проект Finiko. Однако в полиции считают — потерпевшие действительно были введены в заблуждение.

Отдельным этапом аферы силовики считают историю с продажей дома Абросимовых в Салмачах с уплывшими по той же схеме семью миллионами, полученными от покупателя — главы многодетной семьи. Последнему пришлось неоднократно давать показания коллегам Абросимовой — в качестве свидетеля и судиться с бывшими владельцами дома. Суды двух инстанций «приговорили» продавцов к выселению, но исполнять это решение никто не спешит. По версии потерпевшей стороны, на продажу дома они решились лишь потому, что телефонные «консультанты» убедили их — мошенники выставили их жилье на продажу и нужно их опередить.

Отдельным этапом аферы силовики считают историю с продажей дома Абросимовых в Салмачах с уплывшими по той же схеме семью миллионами

Версия следствия: звонящим с Украины помогали москвичи

Кто представлялся Смирновым и Быковым казанским силовикам неизвестно. Удалось отследить лишь IP-адреса серверов, с которых осуществлялась отправка сообщений в мессенджере и звонки по подменным номерам — якобы из банка и дежурной части МВД Татарстана. Сами серверы находятся на территории Украины, утверждает один из источников «Реального времени», отмечая, что с началом российской спецоперации в соседней стране в Татарстане ощутимо сократилось количество дистанционных мошенничеств. «Украинские кол-центры сейчас не работают», — объясняет источник.

Материалы в отношении неустановленных телефонных аферистов выделены в отдельное производство, но в полиции считают — звонящим помогали. Так потерпевшая Абросимова рассказала на следствии, что 11 июня 2021 года по просьбе «Смирнова» о встрече с «их сотрудником» приехала к отделению банка «Банк жилищного финансирования» (БЖФ) в Казани на улице Чистопольской, встретилась с молодым человеком на крыльце. «Мы направились к сотруднику банка, где под предлогом проверки других сотрудников пытались оформить кредит. Ничего не получилось, разошлись», — указывала потерпевшая.

Позднее, с ее слов, Смирнов позвонил — нужно приехать в Москву 23 июня и получить кредит под залог квартиры. Встречу назначил у офиса БЖФ на улице Брянской, где на крыльце Абросимову ждал тот же молодой человек, с которым пытались взять кредит в Казани. Со слов потерпевшей, парень был в маске, имени своего не называл. «Согласовали кредит на 2 млн 280 тысяч рублей, мне на руки дали 1 млн 160 тысяч, остальную сумму дали парню. Все это совершалось для того, чтобы выявить всех злоумышленников, которые пытаются похитить денежные средства», — уверяла подполковник полиции, добавляя, что и полученную половину кредита перевела на указанный ей счет через банкомат московского ТЦ «Европейский».

Следствием установлено — тем молодым человеком, что встречал Абросимову у отделений БЖФ в Казани и Москве был Эдуард Бабаян. Его задержали еще в сентябре 2021-го в Москве и взяли под стражу по решению суда в Казани. А в январе 2022-го, по ходатайству следствия, отпустили под домашний арест. После того, как в деле появился новый фигурант.

Следствием установлено — тем молодым человеком, что встречал Абросимову у отделений БЖФ в Казани и Москве был Эдуард Бабаян

45-летний Сергей Громов является гендиректором и бенефициаром московской ИФК «Финпрогресс» и председателем правления одноименного кредитно-потребительского кооператива. «Финпрогресс» специализируется на предоставлении денежных ссуд под залог недвижимости. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка от продаж ИФК в 2020-м составила чуть более 1 млн рублей, но при этом чистая прибыль оказалась в пять раз больше. Также Громов возглавляет ООО «Генеральный ипотечный агент», являясь еще и совладельцем с четвертью доли. Все три организации размещаются по одному адресу.

Обыски в офисе «Финпрогресса» казанская полиция провела еще в октябре 2021-го — когда Бабаян уже находился в СИЗО. Застать и опросить Громова тогда не удалось. В декабре следователь Кузнецова объявила его в федеральный розыск по подозрению. А после новогодних праздников бизнесмена задержали в столице. 15 января в Казани ему предъявили обвинение в мошенничестве на 13 млн рублей и водворили в СИЗО.

По данным источников «Реального времени», в федеральный розыск по этому делу объявлен еще один житель Москвы — тот, что приезжал в Казань вместе с Бабаяном, дистанционно, не встречаясь с Абросимовой, направлял и курировал его действия, а еще забрал деньги, вручив за услуги 50 тысяч. Фамилия этого куратора на заседании суда не прозвучала.

Громов: «Не понимаю, что происходит. Готов на детекторы лжи»

Как утверждают адвокаты нового фигуранта, едва оказавшись в казанском СИЗО, Сергей Громов объявил голодовку — в знак протеста против незаконного, по его мнению, уголовного преследования. По данным защиты, никакого отношения к истории получения Абросимовыми кредитов и их уводу бизнесмен и компания «Финпрогресс» не имеют. Ни один из трех потерпевших о какой-либо причастности либо контактах с Громовым не заявляет, его фамилия упоминается лишь в допросе Бабаяна.

— Я до сих пор не понимаю, что происходит. Надеюсь, разберутся. Готов активно сотрудничать со следствием, готов на различные детекторы лжи, если такое сейчас проводится, — заявлял в феврале на заседании Верховного суда РТ сам обвиняемый Громов, но не смог добиться более мягкой меры пресечения.

Адвокат обвиняемого Ирина Гиршина попросила следователя объяснить — какие конкретно действия вменяются ее клиенту

На этой неделе следствие обратилось в Вахитовский суд Казани с ходатайствами о продлении ареста Громову и домашнего ареста Бабаяну еще на месяц. Следователь Кузнецова сообщила суду, что против более мягкой меры пресечения для руководителя «Финпрогресса», учитывая тяжесть преступления, непризнание вины и еще одно важное обстоятельство: «Места регистрации Громов не имеет, по указанным московским адресам не проживает. Фактическое место жительства не сообщает». По данным МВД, в одной из указанных Громовым квартир проживает новый собственник, который не встречал такого человека, соседка по второму адресу с ним также не знакома.

Адвокат обвиняемого Ирина Гиршина попросила следователя объяснить — какие конкретно действия вменяются ее клиенту. И получила ответ: «В обвинении все написано».

Председательствующий судья Адель Галеев попросил конкретизировать довод следствия, почему при более мягкой мере пресечения фигурант может продолжить заниматься преступной деятельностью. «При обыске в офисе «Финпрогресс» 21 октября нашими сотрудниками было установлено, что в сентябре там проводился обыск по аналогичному делу по Мещанскому району Москвы, где также фигурирует эта организация», — отвечала Екатерина Кузнецова.

— А вам известна судьба этого дела? — уточнила адвокат Гиршина. — Дело прекращено.

— У вас есть постановление о прекращении? — парировала следователь.

— Но это же вы голословно утверждаете, — заявила Гиршина.

По данным источников «Реального времени», дело о некой афере на 3 млн рублей возбуждено в Мещанском районе в отношении неустановленных лиц и приостановлено — за отсутствием тех, кого можно привлечь в качестве подозреваемого.

Второй защитник Громова Яков Егоров решил выяснить — есть ли у следствия иные доказательства причастности, кроме как показания второго обвиняемого и очная ставка с ним. Следователь отвечала: «Есть. Но не хочу, чтобы эти доказательства были оглашены на данной стадии».

Второй защитник Громова Яков Егоров решил выяснить — есть ли у следствия иные доказательства причастности, кроме как показания второго обвиняемого

Награжденного за развитие тайского бокса в России оставили в СИЗО

По мнению защиты, в розыск Громова объявили незаконно — не приняв мер к его вызову повесткой или звонком — хотя бы по контактным телефонам «Финпрогресса». Однако попытка оспорить постановление о розыске в судебном порядке не удалась — райсуд встал на сторону следствия.

На заседании по мере пресечения адвокаты настаивали — представленные материалы вообще не содержат доказательств причастности их клиента к преступлению, обвинили Бабаяна в оговоре и просили отказать в продлении стражи, избрав меру пресечения в виде залога или домашнего ареста. На случай последнего Гиршина заключила договор аренды жилья в Казани и заручилась согласием хозяйки на проживание домашнего арестанта.

В качестве характеризующих материалов суду предоставили целую пачку благодарственных писем в ксерокопиях — от руководства нескольких банков, церковного прихода, общественного благотворительного фонда, дома-интерната и даже Московской Федерации тайского бокса — за развитие тайского бокса в России.

Напомним, второй известный фигурант дела является мастером спорта по греко-римской борьбе. Однако, по словам Громова, с Бабаяном его связывает не спорт:

— Он — друг моего хорошего знакомого, и летом 2021 года часто ездил ко мне в офис. На приятельских отношениях они находились у меня какое-то время. Многие обратили внимание, что он внимал в суть нашей деятельности. А так нас связывает лишь то, что он чинил мне мотоцикл и продал мои колеса. Я его отблагодарил.

Суд оставил обвиняемого Громова в СИЗО

В противовес озвученным в суде характеристикам следователь оговорилась, что юридически не судимый бизнесмен в начале 2000-х получил восьмилетний срок за разбой и незаконное хранение оружия.

Помощник прокурора Казани Марат Сайфутдинов ходатайство о продлении ареста поддержал. Причем дополнил свое выступление словами об опасности таких преступлений, как телефонные мошенничества, и ссылкой на поставленную перед правоохранителями задачу — искоренять эти преступления и защищать права граждан. «Задача будет выполнена!», — заявил он.

Адвокаты речь раскритиковали, отмечая, что вопрос о том, что совершил Громов, по существу пока не рассматривается. «Вы можете бороться, но не любой ценой — не ценой того, чтобы невиновный сидел, а вы поставили галочку», — выступила Ирина Гиршина. «Очень интересно, кто поставил прокурору такую задачу», — поддержал ее Яков Егоров.

Суд оставил обвиняемого Громова в СИЗО. А Бабаяну без возражений с его стороны продлил домашний арест. Точку в этой истории ставить рано.