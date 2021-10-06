Пароль «Веревка»: как семья «козырной дамы» УВД Казани прогорела на ловле мошенников

Суд «приговорил» подполковника полиции и ее родных к выселению из дома, проданного многодетной семье

Фото: Ирина Плотникова (на фото — Наталья Абросимова)

Казанский суд встал на защиту семьи с тремя детьми в конфликте с заместителем начальника миграционного отдела УВД Казани Натальей Абросимовой и ее близкими. В июле многодетный отец Николай Потапов купил у Абросимовых дом за 7 млн рублей, но вместо новоселья получил вызов на полицейский допрос. Семья подполковника отдала все миллионы неким мошенникам, обвинила покупателя в возможной причастности к преступлениям и съезжать отказалась. Но суд решил — выселить бывших хозяев.

Версия Абросимовых: лжемайор звонил с номера МВД



Как семья подполковника казанской полиции потеряла 13 млн рублей и где вообще смогла взять такую сумму? Ответы на эти вопросы впервые прозвучали на заседании Приволжского райсуда Казани по гражданскому иску к семье замначальника миграционного отдела Казани Натальи Абросимовой. Забегая вперед, версия ответчиков вызвала удивление даже у судьи, с учетом места службы и опыта Абросимовой и ее отца — он представился суду полковником Росгвардии.

С иском к семье силовиков обратился покупатель Николай Потапов. Представил договор купли-продажи от 3 июля 2020-го, зарегистрированное позже право собственности на дом и участок в Салмачах. Переехать туда с семьей не может до сих пор.

— Ответчики обязательства по освобождению жилья не исполняют. Истец лишен возможности реализовать свое право собственника, нарушены его жилищные права. Его не пускают в дом, называют надуманную причину для их проживания в доме, ссылаясь на мошенничество других лиц и тяжелое положение. Истец вынужден снимать жилье, — огласили в суде суть претензий Потапова к бывшим хозяевам его жилплощади.

Николай Потапов представил договор купли-продажи и зарегистрированное позже право собственности на дом и участок в Салмачах

Представитель истца Оксана Никифорова просила снять с регистрационного учета в Салмачах экс-владельца дома Дмитрия Абросимова, его жену и дочь, признать их утратившими право пользования жилым помещением и выселить.

Адвокат семьи силовиков Валентина Вильданова с ходу заявила ходатайство о приостановке гражданского процесса до разрешения по существу уголовного дела о мошенничестве в отношении ее клиентов. Напомним, дело было возбуждено в отношении неустановленных лиц в конце июля в отделе полиции «Горки», и информация о неудачных вложениях высокопоставленной сотрудницы миграционной службы Казани «утекла» в соцсети:

«В мае ей позвонили какие-то финансисты и настойчиво рекомендовали перевести деньги на безопасный счет. Полисвумен дала добро и выдала персональные данные — пять лямов исчезли. Ее это ничему не научило: Наталья подключила всю семью. У 66-летней мамы и 66-летнего папы (военного в отставке) выудили еще восьмерку — всего ребята поимели около 13 лимонов. Тогда Абросимова спохватилась и пошла к коллегам писать заявление».

Адвокат Вильданова пояснила — почему Абросимовы настаивают, что и сделка с домом была аферой:

— Мои доверители никогда не намеревались продавать дом. На них вышли мошенники. Один представился майором, сказал — в их разработке находятся уголовные дела, по которым требуется взять с поличным неких фигурантов. И если глава семейства Абросимов согласен помочь правоохранительным органам вырубить этих мошенников — он должен согласиться на продажу своего дома по той цене, которую назовет покупатель.

Со слов адвоката, сделка была заключена, деньги получены и по совету все того же майора-оперативника переведены на некий счет. А дальше организатор тайной операции пропал. Проверка показала — такого сотрудника в МВД Татарстана и не было. Хотя номер телефона, с которого он звонил, действительно установлен в одном из райотделов полиции — у кадровиков. Впрочем, есть версия, что аферисты использовали хакерскую программу подмены номеров.

В ходе заседания выяснилось: покупатель дома Потапов и его приятель, риелтор Ахантьев, под видом «майора» Абросимовым не звонили. Однако оба еще в августе были допрошены в рамках уголовного дела по обстоятельствам выбора и покупки дома. «Из протокола допроса усматривается, что Потапов всего лишь свидетель. Тем не менее он выступает покупателем, и, как мы пишем в ходатайстве, не исключено, что он — звено этой криминальной цепи», — бросила тень на истца адвокат ответчиков.

Напомним, именно вызовы на допрос и намеки — мол, не стоит докучать потерпевшим требованиями возврата денег либо освобождения дома, когда-нибудь отдадут — стали поводом для заявлений о происходящем в службу собственной безопасности МВД, прокуратуру и СК.

Николай Потапов

Ответчикам предлагали «таксу проживания» — 5 тысяч в день

Представитель ответчиков попросила приобщить ряд документов из уголовного дела потерпевших Абросимовых, а также справки о наличии имущества свидетелей — риелтора и покупателя. В частности, у проживающих в Казани в арендуемом жилье Потаповых есть квартира... в Елабуге.

Старший помощник прокурора Приволжского района Казани Эльза Загидуллина и представитель истца Оксана Никифорова возражали против включения вышеназванных документов в материалы гражданского спора. Такую же позицию эти стороны заняли относительно желания бывших хозяев дома продлить срок проживания в нем на весь период следствия.

Председательствующий по делу судья Ильгар Кулиев в приобщении отказал со ссылкой на то, что к существу гражданского спора о выселении данные документы отношения не имеют. А по возвращении из совещательной комнаты отказал и в приостановке гражданского процесса.

Стоит отметить, что все последующие ходатайства ответчиков — о предоставлении времени для подготовки встречного иска, отложении для представления экспертизы стоимости дома (по версии Абросимовых, его рыночная цена вдвое больше 7 млн), суд также завернул. Выяснилось — у ответчиков было больше месяца, чтобы продумать линию защиты, но похоже всерьез к позиции Потапова они не отнеслись. «Люди не рассчитывали на получение исковых требований, поскольку возбуждено уголовное дело», — призналась в суде адвокат Вильданова.

— Еще 27 августа они получили нашу претензию, где мы просили компенсацию — по 5 тысяч рублей в сутки за каждый день проживания, но даже это их не сподвигло, не мотивировало, чтобы как-то выйти на связь и решить вопрос. Поэтому мы настаиваем на выселении, — отметила представитель истца Никифорова.

Абросимовы с адвокатом Валентиной Вильдановой (вторая слева)

Последним аргументом ответчиков для объявления перерыва стала 90-летняя бабушка подполковника полиции. Со слов Абросимовых, она прописана в квартире внучки, но тоже проживает в проданном доме в Салмачах. Валентина Вильданова предложила истцу внести коррективы в собственные требования в части этой бабушки, представитель истца Никифорова посчитала это излишним. Она заявила, что об этом жильце покупатель сегодня услышал в первый раз.

На предложение судьи рассмотреть возможности примирения и озвучить свои условия стороны ответили отказом.

Николай Потапов был краток: «Иск поддерживаю. Хотелось бы сказать суду еще раз — у меня трое детей. Один из них — инвалид. И эта ситуация очень плохо повлияла на нашу семью».



— Иск не признаю. Прошу вас выселение осуществить после рассмотрения уголовного дела, — парировал Дмитрий Абросимов. — После этого я согласен покинуть жилое помещение. Но надеюсь, что следствие разберется в том плане, что мне возвратят деньги, и мы сможем решить вопрос о выкупе данного помещения обратно.

Аргументы ответчиков не убедили даже прокурора. Представитель надзорного ведомства поддержала иск в полном объеме, сославшись на то, что право собственности зарегистрировано надлежащим образом и в данный момент нарушаются права несовершеннолетних детей.

Судья Ильгар Кулиев в совещательной комнате не нашел оснований для отказа и удовлетворил исковые требования в полном объеме. Мотивированную часть решения сторонам обещают вручить в ближайшие дни. Сам срок предполагаемого выселения в резолютивной части озвучен не был. У ответчиков есть время, чтобы оспорить решение.

К слову, по ходатайству коллег-полицейских потерпевшей Абросимовой на дом покупателя-свидетеля ранее был наложен арест.

На дом покупателя-свидетеля ранее был наложен арест

«Мошенники решили полностью раздеть нашу семью»

Самой интересной частью данного процесса стал рассказ семьи Абросимовых о той самой мифической тайной операции, в которой они потеряли средства. Заметим, что вся история обмана в изложении потерпевших озвучена не была, прозвучали лишь отдельные фрагменты.

«Ваша честь, там просто очень много было мошеннических действий в отношении нас, и продажа дома — одно из этих звеньев», — пояснила подполковник полиции Наталья Абросимова. С ее слов, все началось еще в конце мая, когда их семья «попалась на телефон» аферистам:

— Звонили сразу несколько человек, один представился сотрудником банка... Мошенники решили полностью раздеть нашу семью. После того, как мы взяли кредиты — сказали, что вот имеется еще сайт фирмы «Хант» и есть несколько случаев уже, когда без ведома хозяев продали их дома и к ним уже пришли выселять...

— И вы поэтому решили продать дом? — спросил судья.

— Мы согласились под натиском вот этих мошенников на участие в этой сделке, — отвечала офицер полиции, дополняя, что на тот момент об афере даже не подозревала, как и ее близкие.

«Мне позвонили — определился номер телефона МВД по РТ, и сказали: проводится специальная операция, для ее завершения необходимо продать ваш дом. Все наши общения с вами будут по паролю «Веревка». Этот человек назвался Быковым. И когда он звонил, то говорил: «Пароль «Веревка». Давайте обсудим по поводу продажи дома — вам нужно соглашаться на любую цену». Самая главная наша задача, как он сказал, выйти на мошенников, их остановить», — начал рассказ о сделке отец сотрудницы миграционного отдела Дмитрий Абросимов, назвавшийся полковником Росгвардии.

Со слов потерпевшего продавца, «товарищ Быков» дал ему контакты фирмы «Хант» с одного из сайтов, а позже выяснилось — данная фирма не действует с 2019 года. Но телефон оказался рабочим и на предложение посмотреть дом в Салмачи приехал Артем Ахантьев. После осмотра сказал — больше 7 млн рублей дать не сможет, еще миллион потом придется потратить на ремонт. Уехал, затем позвонил и сказал — сам находится за пределами Татарстана и пришлет человека для оформления сделки.

Далее приехал Потапов, снял копии с документов и уехал, — изложил свою версию событий Абросимов. С его слов, после оформления у нотариуса согласия жены на сделку стороны встретились 3 июля в МФЦ на Фучика и подписали договор. «Господин Потапов дал мне 6 млн 800 тысяч, сказал — еще 200 тысяч — после того, как съедем».

— Но все это прошло, а никакой операции не было. Мы уточняли — гражданина Быкова в МВД не существует. Соответственно, было возбуждено уголовное дело. По нему вызывались Потапов и Ахантьев, пока как свидетели. Дальше неизвестно, что будет, — пояснил суду ответчик.

— То есть вы не отрицаете, что деньги получили? — спросила старший помощник прокурора.

— Как я могу отрицать, если я расписку написал.

— А какова дальнейшая судьба этих денег?

— Прежде чем этот Быков пропал, мы перевели деньги на указанный им счет. Таково было условие спецоперации — как вещественное доказательство, что деньги ушли...

Супруга экс-хозяина дома Валентина Абросимова подтвердила — дала согласие на сделку, поскольку муж поделился с ней тайной об участии в захвате мошенников. Правда, была и иная причина: «Нам сказали — ваш дом выставлен на продажу на сайте и вы лишитесь дома, если не будете этого делать, его продадут без вас. Психологическое давление было такое, нам постоянно звонили третьи лица. Сейчас их полиция определяет».

«Но звонил вам не покупатель — истец по делу?», — поинтересовался судья. Утверждать обратного ответчики не стали, а председательствующий продолжил: «А в МФЦ вам тоже звонили — подписывайте акт передачи, быстрее заключайте сделку?», — Валентина Абросимова заявила — звонков в МФЦ не было.

— А зачем тогда заключили сделку?

— Я не знаю, что случилось, — сообщила ответчица.

Наталья Абросимова и ее родители (справа)

«Они мне после сделки с Потаповым еще 2 недели названивали»

За рамками заседания делиться своим опытом участия в лжеполицейской спецоперации Абросимовы отказались. А на заседании ни от одной из сторон так и не прозвучал вопрос — неужто полковник и подполковник не знали, что формат добровольного участия в оперативных мероприятиях полиции предполагает и получение их письменного согласия на данные действия и обеспечения в присутствии понятых средствами аудио-видеофиксации?.. Ведь одним паролем «Веревка» легитимность действиям силовиков не придашь.

Напомним, в своих заявлениях в СК и службу собственной безопасности МВД адвокат покупателя уже делился версией, куда на самом деле утекли средства от продажи дома. В частности припоминал, как до краха Finiko вкладчикам предлагали — «Внесите стоимость одного дома — получите два дома».

В МВД вопросы редакции в этой части оставили без комментариев. А вот неоднократно упомянутый в суде господин Ахантьев поделился информацией, что инициатива продажи исходила от самих Абросимовых и это легко подтверждается данными о телефонных соединениях.

— Они мне после сделки с Потаповым еще неделю названивали, пока я был в Крыму — предлагали купить их второй дом на улице Газовой. Но я знал — там земля спорная, в охранной зоне газопровода и на нее с 2016-го наложены ограничения на сделки. А они мне звонили и говорили, что его можно продать, говорили, что пойдут к другим. Любой здравомыслящий человек понимает, что рассказанная ими история — это чистый цирк, — сообщил Артем Ахантьев «Реальному времени».