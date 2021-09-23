След Finiko или личное дело «козырной» дамы УВД Казани: станет ли потерпевшая обвиняемой?

Как глава многодетной семьи купил дом у родителей подполковника полиции и остался на улице

Фото: Ирина Плотникова

Как стало известно «Реальному времени», Следком и МВД начали проверки в отношении замначальника миграционного отдела УВД Казани Натальи Абросимовой. С заявлением о привлечении ее к уголовной ответственности к силовикам обратился адвокат отца троих детей, который купил за 7 млн рублей дом у родителей этой сотрудницы полиции, но вместо новоселья получил вызов на полицейский допрос.

За 3 месяца Абросимовы потеряли 13 миллионов?



1 октября Приволжский райсуд Казани приступит к рассмотрению гражданского иска о выселении из частного дома в Салмачах подполковника полиции Натальи Абросимовой и ее родителей. С иском обратился Николай Потапов, который еще 3 июля заплатил за этот дом 7 млн рублей, но переехать в него с женой и тремя детьми так и не смог.

— Ни на какой диалог они не идут. Говорят: «Мы отсюда не съедем. Вам что, в полиции не объяснили, что может быть, когда-нибудь вы получите назад деньги, — поделился с «Реальным временем» Потапов результатами последних переговоров.

С его слов, на стадии подготовки к новоселью он получил вызов в казанский отдел полиции «Горки», где выяснил — по заявлению замначальника отдела по вопросам миграции УВД Казани Натальи Абросимовой возбуждено дело о мошенничестве в особо крупном размере. Причем договор о продаже дома Потапову за 7 млн рублей почему-то приобщен к материалам этого дела. «Полицейских интересовали детали сделки и личность риелтора, на которого с предложением о продаже вышли сами Абросимовы, а он знал, что я дом ищу», — вспоминает бездомный покупатель.

По заявлению замначальника отдела по вопросам миграции УВД Казани Натальи Абросимовой возбуждено дело о мошенничестве в особо крупном размере

С его слов, помимо допроса в полиции имела место неформальная беседа — мол, пострадали пожилые люди, надо войти в положение и дать им время решить проблему... В детали «проблемы» силовики Потапова не посвящали, однако информация о ней утекла в соцсети.

30 июля в соцсетях появились публикации о неудачных вложениях высокопоставленной сотрудницы казанской полиции: «В мае ей позвонили какие-то финансисты и настойчиво рекомендовали перевести деньги на безопасный счет. Полисвумен дала добро и выдала персональные данные — 5 лямов исчезли. Ее это ничему не научило: Наталья подключила всю семью. У 66-летней мамы и 66-летнего папы (военного в отставке) выудили еще восьмерку — всего ребята поимели около 13 лимонов. Тогда Абросимова спохватилась и пошла к коллегам писать заявление».

30 июля в соцсетях появились публикации о неудачных вложениях высокопоставленной сотрудницы казанской полиции

Покупатель ищет защиты у Липского и Хохорина

По данным источников «Реального времени», за полтора месяца расследования подозреваемого в деле об обмане Абросимовой так и не появилось. Зато на прошлой неделе следователи провели очную ставку с двумя свидетелями — Потаповым и его знакомым риелтором. Никаких претензий тому и другому так и не было предъявлено. Хотя у полицейских появились новые вопросы — откуда у Потапова взялись те 7 миллионов на покупку дома.

Адвокат бездомного покупателя Вадим Максимов полагает, что потерпевшая сотрудница полиции просто не знает, что делать, а потому пытается затянуть время, используя связи в силовых органах. И не только на уровне отдела полиции «Горки». Причем, со слов адвоката, отдельные полицейские ради помощи коллеге не стесняются делать намеки — мол, надо бы переоформить недвижимость назад на Абросимовых. Никаких сроков возврата денег никто не называет.

— Эта история показывает, что при сделках с недвижимостью стоит учитывать еще и такие риски, как родственник продавца в погонах, — рассуждает представитель Потапова.

В интересах своего клиента адвокат обратился с заявлениями в Следком по РТ и службу собственной безопасности МВД республики. В первом просил рассмотреть действия подполковника из миграционной службы на предмет признаков мошенничества, злоупотребления должностными полномочиями либо их превышения. Во втором просил дать оценку действий силовиков в рамках того дела, где Абросимова признана потерпевшей, а заодно проверить — нет ли ее фамилии в реестре погорельцев какой-нибудь финансовой пирамиды.

В интересах своего клиента адвокат обратился с заявлениями в Следком по РТ и службу собственной безопасности МВД республики. Фото: Максим Платонов

В своих обращениях Максимов выдвигал версию о том, куда на самом деле утекли средства его клиента, припоминая, что как до краха Finiko вкладчикам предлагали — «Внесите стоимость одного дома — получите два дома». «Возможно, преследовалась цель — заключить договор купли-продажи, вложить деньги покупателя в пирамиду, хорошо заработать, а затем дать сделке задний ход. Но в итоге, возвращать покупателю оказалось нечего», — делится своим предположением адвокат.

Один из источников «Реального времени» сообщил — среди пострадавших в «финикийской» пирамиде есть одна полицейская дама в ранге подполковника. Фамилию, впрочем, не уточнял.

У свидетеля арестовали купленный дом

После направления заявлений покупателя вызывали для дачи пояснений и в СК, и в службу собственной безопасности МВД.

В СК отказались комментировать журналисту «Реального времени» ход проверки по заявлению в интересах многодетной семьи.

В МВД республики воздержались от пояснений относительно служебной проверки в отношении сотрудницы отдела по вопросам миграции УВД Казани и хода расследования дела, где она признана потерпевшей. Зато дали ответ на вопрос о статусе Потапова в этом деле.

«В деле есть подозреваемый. Это не покупатель дома. Однако следствие ходатайствовало о наложении ареста на сам проданный дом», — сообщили «Реальному времени» в пресс-центре МВД по РТ.

В Приволжском райсуде Казани подтвердили — арест наложен еще 16 августа на имущество третьего лица по делу

В Приволжском райсуде Казани подтвердили — арест наложен еще 16 августа на имущество третьего лица по делу. Согласно ходатайству следствия, основанием для ареста послужили некие сведения о возможной причастности покупателя к обману Абросимовой.

О данном судебном решении сам Потапов и его адвокат узнали лишь от журналиста. И подчеркнули — продавцы дома законность заключенной сделки и факт получения 7 млн рублей не оспаривают, поскольку оснований для этого нет.

«С вами провели беседу в полиции»

Пообщаться с Натальей Абросимовой лично журналисту «Реального времени» не удалось — на работе вчера сказали, что она вторую неделю находится в отпуске. Отец дамы-подполковника, он же бывший хозяин дома, бросил трубку в самом начале разговора. Проигнорировал в мессенджере и все вопросы редакции к нему с дочкой.

Жесткую позицию заняла и мать полицейской начальницы, которую удалось застать в том самом «потаповском» доме в Салмачах. После предъявления служебного удостоверения, Валентина Абросимова вытолкала журналиста за дверь со словами: «Все вопросы задавайте следователю!».

Весьма уверенно бывшая хозяйка дома держалась и на встрече с Потаповым и его приятелем в конце августа. Прямо объявила — съезжать им некуда, да и в полиции покупателю должны были «все объяснить». Подтверждением этого разговора стала сделанная «гостями» видеозапись. Приведем ее содержание с сокращениями:

— Можете в суд подавать, пожалуйста. Мы подаем встречное [заявление] о мошенничестве, — говорит Абросимова, намекая, что пока следствие не закончится, не решится и вопрос о выселении.

Жесткую позицию заняла и мать полицейской начальницы, которую удалось застать в том самом «потаповском» доме в Салмачах

— А мы тут при чем? — уточняет Потапов.

— Вы не при чем, — соглашается бывшая хозяйка дома. — У вас есть, где пока жить. Вы в любом случае получите или дом, или деньги. Давайте пока мирно... Мы просили до октября месяца.

— Вы не просили, — возражает Потапов.

— Так, стоп, вы ходили в полицию, вам сказали — старые люди, пойдите навстречу... до октября.

— То есть нам там угрожали, получается, в полиции?

— Нет. С вами провели беседу, — убежденно заявляет Валентина Абросимова, похоже, не задумываясь, полномочны ли полицейские вести такие «беседы».

— 40 лет на этот дом зарабатывал, — подключается к разговору ее супруг и тут же переключается на матерную брань.

— История была, что вы переезжаете, а вы, оказывается, дочери деньги отдаете. То ли она у вас игроман, то ли какая зависимость?..

— Никакой зависимости нет, — твердо заявляет мать подполковника.

— Но как человек, который прошел психологическую подготовку в органах, отдает мошенникам 13 миллионов? И сейчас вы хотите, чтобы семья с тремя детьми — один из них ребенок-инвалид — осталась на улице?..

— Давайте проявим христианское терпение — вы к нам, а мы к вам, — взывает к душе покупателя мать сотрудницы полиции.

Разговор заканчивается на словах Потапова, что он подаст иск о выселении в суд. По данным нового хозяина дома, у Абросимовых есть еще одна постройка в Салмачах, где проживает семья их сына.

Редакция «Реального времени» готова предоставить слово всем сторонам этого конфликта и будет следить за развитием событий.