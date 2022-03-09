Тимур Ямалов: «Я стал писать по-башкирски — и понял, что так мне легче»

Звезда башкирской гитарной поп-музыки представил альбом «Көтелмәгән табыш»

Фото: instagram.com/timur_yamalov (Тимур Ямалов и Ильгиз Муллагалямов)

Башкирский певец Тимур Ямалов проснулся знаменитым 11 января прошлого года, после того, как выложил в Сети песню «Йыһан». В феврале 2022 года он с гитаристом Ильгизом GIZMO Муллагалямовым выпустил альбом «Көтелмәгән табыш». О том, как парень из Учалинского района очаровывал бардовские фестивали, а также о концепции записи песен он рассказал «Реальному времени».



«А я же парень из деревни, два месяца назад нигде не пел»

— Тимур, у тебя на этой неделе два концерта в Учалы. Что это за город?

— Это Зауралье. Такой модный русский городок, одеваются там лучше, чем в Уфе, девочки носят вещи буквально от-кутюр. Особо сильно башкирская эстрада там не вкатывает. Татарские артисты хорошо собирают, да и русские тоже. Но я сам не из города, мое село Кутуево в 30 километрах от него, подножие гор. Чуть-чуть в дыре.

— Как ты начал играть на гитаре?

— К нам в село переехала семья, двое сыновей и дочка, благодаря им я начал нормально говорить на русском. С младшим сыном я подружился, у нас появилась мечта — научиться играть на гитарах и сделать концерт. В этом время к нам в деревню приехала певица Минзаля Яхина, также уроженка Кутуево. Она пела на концерте разные песни, а потом предложила — заказывайте! Я думаю, нифига себе, играет сама, помнит все тексты, как так вообще? Еще больше захотел научиться играть сам. Мой друг в 9 классе переехал в Учалы, поступил в музыкалку на баян, но и гитару осваивал. Моя мама, которая учит детей вокалу, отправила меня в Уразово, 15 км от нас, к одной женщине, которая показывала мне аккорды. За неделю я уже все забывал. Потом папа купил мне гитару. И я уже сам стал постоянно бренчать. Завел себе журнальчик с аккордами. Пытался писать песни на русском. Иногда забрасывал это дело. Когда мне исполнилось 17-18, вновь стал играть и понял, что я прикольно пою.

— Когда у тебя начались выступления?

— Мне было около 20, мы играли в Уразово в КВН и увидели плакат, что через две недели будет конкурс, где люди поют и играют на гитаре. Его организовала та самая Минзаля. Я заставил себя поехать и занял первое место. В жюри сидела женщина, которая организовывала конкурс бардов в Учалах. Я поехал туда с одной русской песней — и выиграл Гран-при. Познакомился с ребятами, которые через пару месяцев позвали меня на бардовский фестиваль «Голоса Урал-Тау». Я простоял в очереди на открытый микрофон полтора часа, начал петь. У меня и голос, и песни отличались от бардовских. Не спокойные, а протяжные. Я, видимо, сильно выделялся на их фоне. Словом, я схожу со цены, меня окружает толпа людей, девочки дарят цветы. А я же парень из деревни, два месяца назад нигде не пел. Я просто офигел. На следующий день меня знала все поляна. Все пытались споить. Хотя я не пью. В итоге я занял первое место и получил приз зрительских симпатий. Весь год катался по фестивалям. После первого башкирского бардовского фестиваля стал писать по-башкирски — и понял, что так мне легче.

— А почему легче?

— Это где-то на подсознании. Ты понимаешь, что тебе это гораздо ближе, вот эти слова, ты их с детства знаешь. Тебе их нужно просто выплеснуть на бумагу. Гораздо легче пишется.

Почему гитара, почему не домбра? А почему курай не звучит?

— Изменился ли при этом твой стиль?

— Первая моя известная песня «Фәрештәләр» — это, по сути, кавер группы April Sixth — «Dear Angel». Я много слушал ее в 2007-м, когда случилась первая любовь, долгое время хотел написать что-то подобное на башкирском. Когда накопилось, написал все за 15 минут. Так-то я в детстве особо и попсу не слушал, и башкирскую эстраду. Откуда это все берется, не знаю.

— Были ли какие-то мэтры, которые говорили что-то типа: все хорошо, но нужен колорит?

— Когда появился башкирский бардовский фестиваль, на нем сначала пели и авторы, и исполнители, а потом только авторы. И там тоже были люди, которые спорили: почему гитара, почему не домбра? А почему курай не звучит?

— Я вспомнил, что ты недавно играл с Робертом Юлдашевым. Насколько комфортно было выступать?

— Прошлой весной мы столкнулись в одном маленьком помещении, где я один пел свои песни, а молодежь знала все тексты. Он это увидел, оценил. Через полгода он прилетел с Кирпа, позвонил, предложил встретиться, передал привет от своего мусульманского учителя. Он спросил про песню «Кеше», мол, откуда такие строчки: «Кеше эҙләй үҙен оҙаҡ сөнки йөрәгендә йоҙаҡ?» («Человек долго ищет себя, потому что у него на сердце замок?»). Я одно время работал в молодежном отделе Духовного управления мусульман республики. Видимо, там услышал хадис на эту тему. Говорю ему, что это про поиск. Мне вот 33 сейчас. Я до сих пор не понимаю, что и как правильно. А потом он позвал меня спеть на концерте. При этом я после единственной репетиции улетел в Сургут, так что увиделись мы перед концертом. И для меня это было обычное выступление, я переживал, что запутаюсь. И только после поста в «Инстаграме» мне начали говорить — ты же выступал с легендой!

— Сейчас вы играете с Ильгизом Муллагалямовым, альбом у вас вышел совместный. Как вы начали работать вместе, насколько вы на одной волне?

— Для меня Ильгиз всегда был гением гитары, я и не мечтал, что буду с ним играть. Я давно его знаю, вижу, как он может сходу все подобрать… В том году 10 января у меня вышла пеня «Йыһан», которая моментально разлетелась по Сети. А у Ильгиза был сложный период. У него отказала рука прямо на концерте, он уехал в деревню, восстанавливался. Приехал в Уфу — я тут же предложил встретиться. 11 января мы видимся, у меня миллион посещений страницы, куча новых френдов, так что я говорю: давай делать концерт. Ильгиз предлагает — давай без импровизаций, я от них устал. Мы отобрали около 10 песен, он думал, что надо репетировать 2-3 месяца. Я ответил, что мы все сейчас упростим, чтобы звучало красиво, но просто, когда не нужно было репетировать без остановки. Народу, мол, этого не надо, он не поймет, как ты эффектно перешел с 5/4 на 4/4. Проще надо. Через месяц мы собрали «Дом актера». И пошло-поехало. Выступали очень много раз. Я-то думал, мы разные. Но мы в плане юмора и прочего теперь — не разлей вода. За год не ругались ни разу.

— Альбом у вас при этом электронно-поп-гитарный. Чье это было решение?

— Ближе к концу году чувак из «ВИА Чаппа» сказал Ильгизу — надо переделывать музыку, у тебя постоянно получается рокешник. Он послушал референсы, все понял, прислал пару записей, а потом предложил сделать альбом в таком стиле. Мы старались не заморочиваться, чтобы были простые аранжировки, под которые люди могут танцевать. Альбом, конечно, заслуга Ильгиза, он пахал, спал в студии.

«Все упирается в консерватизм»

— Почему я не вижу особо много современной башкирской музыки?

— А ее особо и нет. Мы вот в районах встречаем чуваков с шикарными голосами, которые не хотят ничего делать или не могут. Все упирается в консерватизм, мол, надо все правильно и идеально. Не так много людей, которые могут даже банальные вещи прям круто сделать, кроме Rena Rnt и Arslan.

— Странно, что после тебя не появилось еще 50 Ямаловых.

— Да нет же людей, которые могли бы размышлять в современном формате. Есть ребята, которые делают ремиксы, но это слабовато звучит. Нет чувака, который бы сделал что-то а-ля Бибер хотя бы. С другой стороны — у казахов же получается!

— Пишутся ли у тебя песни?

— Мы работаем с Ильгизом, записали акустический альбом, решили, что чем больше версий, тем лучше. Песни пишутся, но очень медленно, пока не до них. Я не могу много писать. Куплет «Йыһан» я собирал три месяца. Я пишу песня для себя. Вначале делал, чтобы избавиться от душевной боли. А потом пошли темы про мотивацию, про поиск себя.

Кроме того, мне уже несколько песен сделал Arslan, у меня оплачена работа на целый альбом таких песен. Но мы решили, что можно раз в год выпускать что-то подобное, а не издавать сразу альбом. Лучше выпускать что-то постоянно, а не один раз. И хочется уже и на русском поработать, и даже на английском, но придется голову сломать. И возможно, конечно, это будет не так искренне. Да, чуть не забыл, очень хочу сделать песню челнинской певицы АлияNur «Ә күңел нәрсәдер тели...» — на татарском и башкирском.