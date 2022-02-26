Роскомнадзор установил факты распространения недостоверной информации в СМИ

В соответствии с требованием Генеральной прокуратуры РФ Роскомнадзор направил уведомления о необходимости ограничения доступа к недостоверной информации в адрес ряда российских информационных ресурсов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Среди них: «Эхо Москвы», «ИноСМИ», «Медиазона»*, «New Times», «Дождь»*, «Свободная Пресса», «Крым.Реалии», «Новая Газета», «Журналист», «Лениздат». Сообщается, что под видом достоверных сообщений они размещали информацию об обстрелах городов Украины и гибели мирных жителей в результате действий армии России. Также распространялись материалы, в которых проводимая операция называется нападением или вторжением.

В случае неудаления недостоверной информации, доступ к этим ресурсам будет ограничен согласно ст. 15.3 Федерального закона № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Также РКН начал административное расследование по данному правонарушению, ответственность за него предусмотрена статьёй 13.15 КоАП РФ в виде штрафа на сумму до 5 млн рублей.

Ведомство подчеркивает, что именно российские официальные информационные источники располагают достоверной и актуальной информацией.

Фото: pixabay.com

Вчера в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ сообщили о принятии мер по пресечению фейковых новостей, связанных с проведением операции в Донбассе. Там напомнили, что распространение недостоверной общественно значимой информации влечет за собой ответственность, предусмотренную ст. 13.15 КоАП в виде административного штрафа. При размещении в Сети фейковых новостей, которые создают угрозу жизни и здоровью, Генпрокуратура направляет в Роскомнадзор требование о внесудебной блокировке такой информации.

* Иностранные СМИ, выполняющие функции иностранного агента.



Максим Кокунин