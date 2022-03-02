Битва за арестованные миллионы КПК «Рост»: потерпевшие-«бедняки» требуют изгнания «богачей»

В Верховном суде РТ стартовали прения по делу с ущербом на миллиард

Фото: Ирина Плотникова

Осужденные «ростовщики» просят Верховный суд РТ об оправдании, потерпевшие настаивают на ужесточении приговора и пытаются начать «справедливый» раздел арестованного имущества. Инициативная группа требует исключить из числа потерпевших 102 человека с исками от 600 тысяч до 16 млн рублей и вернуть под арест 8 объектов недвижимости Р.Р. Мусина. Какое отношение имеет банкир к делу КПК «Рост», и почему отменен челябинский приговор по делу этой финансовой пирамиды — в репортаже «Реального времени».

Первый приговор по делу «Роста» отменен, фигуранты отсидели по 7 лет



Сегодня в Верховном суде Татарстана намечено десятое заседание по рассмотрению апелляционных жалоб на приговор по делу кредитного потребкооператива «Рост», некогда имевшего десятки филиалов по стране. В ноябре 2020-го Вахитовский суд Казани признал участниками мошеннического ОПС шестерых фигурантов дела, включая гражданина США и России Вадима Еникеева и экс-капитана футбольного клуба «Рубин» Сергея Харламова, а ранее судимого бизнесмена Андрея Макарова — организатором этого преступного сообщества.

Приговор о посадке осужденных на 79 лет колонии до сих пор не вступил в силу, хотя большая часть фигурантов находится под стражей без малого семь лет — с 11 марта 2015 года, когда силами МВД были закрыты офисы КПК в 20 регионах страны. С учетом нормы о зачете сроков (день в СИЗО за полтора в колонии общего режима) трое фигурантов уже отбыли назначенное наказание в 9,5-10 лет — Алексей Гречко, Вадим Еникеев и Роберт Гарипов. Их попытки добиться освобождения со ссылкой на отбытое блокировал суд, ведь часть потерявших деньги требуют ужесточения наказания.

Уголовные дела о работе финансовой пирамиды были возбуждены по всей стране, однако в 850 томах «казанского» дела вошли материалы о преступлениях против 3,5 тысяч потерпевших из Татарстана, города Барнаул на Алтае и Миасса в Челябинской области. Так о деятельности «Роста» в Челябинске с ущербом в 16,6 млн рублей расследовалось и рассматривалось судом отдельно. И еще в сентябре 2019-го Центральный райсуд Челябинска не нашел признаков аферы в действиях казанского лидера КПК Андрея Макарова, наказав его 3 годами колонии общего режима за незаконное привлечение денежных средств граждан в «отсутствие инвестиционной или иной предпринимательской деятельности».

В июне 2020-го челябинский приговор вступил в силу, так что при вынесении итогового решения в Казани это было учтено и по совокупности двух дел Макаров получил 13,5 года колонии особого режима. Однако позднее кассационная инстанция аннулировала первый приговор по делу «Роста» и в настоящее время в Челябинске идет новый процесс — осужденный казанец участвует в нем по видеоконференцсвязи. Ввиду нехватки мест в СИЗО Татарстана его успели выслать на несколько в изолятор Кировской области и вернуть назад по требованию Верховного суда РТ.

Потерпевшие челябинцы добивались отмены приговора, считая, что руководитель местного филиала принимал непосредственное участие в преступлении, но обвиняемым не стал. Зампрокурора области выражал несогласие с переквалификацией обвинения по менее тяжкой статье. Каким будет результат этого дела — покажет время.

Аншлаги и раскол в рядах потерпевших из Татарстана

Разбираться с жалобами на татарстанский приговор Верховный суд республики начал в ноябре. И если на первое заседание от потерпевших пришли всего семь пайщиков и трое представителей, то второе обернулось аншлагом и техническим срывом — в зале, где наладили связь с четырьмя СИЗО из трех регионов страны, не хватило посадочных мест для сотни человек, а оперативно подключить ВКС в более просторном помещении не смогли.

Для последующих заседаний судьи выбрали помещение атриума, где проблем с местами уже не было. Но сложности со связью никуда не делись. Процесс не раз останавливался, когда с экранов пропадали то Макаров, находящийся в изоляторе Кирова, то Бурнаев, этапированный в Пермь. Пропажа объяснялась просто — связь с местными СИЗО нужна была не только Татарстану...

В итоге апелляционная тройка постановила — вернуть этих осужденных на родину, и уже в этот понедельник, 28 февраля, шестеро осужденных за «Рост» мужчин воссоединились в одной «клетке» казанского СИЗО-1, а седьмая фигурантка дела — Наталья Макарова, сестра основателя и официальный директор-учредитель ООО «КПК «Рост» — находилась в это время одна в камере СИЗО-2.

Тем временем в рядах потерпевших на сей раз случился раскол. В зале их собралось порядка сорока человек, но спустя час после начала заседания в зал вместе с парой пайщиков пропустили их представителя — общественного активиста Дмитрия Бердникова. И уже через несколько минут не молодая женщина в брючном костюме, назвалась Инной Дьяковой и заявила ходатайство о пересмотре приговора в части признания потерпевшими десятка человек и удовлетворения их исков на суммы от 3 до 16 млн рублей. «Указанные суммы в кассу КПК не вносились, следствием не проверено происхождение этих денег, приходно-кассовые ордера в материалах дела являются фиктивными, потому что через финансовые счета КПК «Рост» денежные средства не проходили», — зачитала она с листа.

От себя заявительница добавила: «Мы посчитали все суммы в приговоре, и у нас получилось — ущерб на сумму 500 тысяч рублей и ниже причинен 3 тысячам 300 пострадавших. В сумме на это количество получается ущерб в 500 млн рублей...»

Тут стоит напомнить — по версии следователей ГСУ МВД по РТ, финансовые потери потерпевших из «казанского» дела составили 1,5 млрд, но суд сократил ущерб на треть, исключив из него проценты по вкладам.

Следом за дамой в костюме, подписавшей ходатайство лишь после напоминания судей, аналогичные требования заявили еще трое потерпевших, двое из которых появились в зале вместе с Бердниковым. Подписи на документах они также ставили уже выходя к трибуне.

Текст совпадал дословно, различались лишь фамилии тех, кто по мнению заявителей, должен быть исключен из рядов обманутых. В недостойные группа активистов записала аж 102 человека, уточнив, что туда попали люди с исками на сумму свыше 600 тысяч рублей. При этом еще до направления дела в суд было известно — арестованного по делу имущества всем не хватит!

— Люди боятся, что кто-то свои 16 миллионов получит, а кому-то и 100 тысяч не достанется, — прозвучала реплика из зала.

Осужденные и адвокаты против приобщения этих ходатайств не возражали, однако знакомые с делом источники «Реального времени» из числа силовиков утверждают — никаких правовых оснований для изгнания «богатых» в пользу «бедных» не имеется и назвали происходящее чистой воды популизмом и попыткой манипуляции людьми с целью затягивания процесса.

Не тот Мусин и дважды удовлетворенные иски

В перерыве заседания рядом с не выступавшим на суде Дмитрием Бердниковым собралась группа потерпевших. По данным «Реального времени», они обсуждали еще одно требование — вернуть под арест имущество Р.Р.Мусина, а именно — шесть участков в Орловском поселении Лаишевского района общей площадью 0,6 га и два помещения в административном здании на улице Петербургской, 25В в Казани (5,5 и 407,5 кв.м). Вахитовский суд при вынесении приговора по делу «Роста» снял с этой недвижимости арест со ссылкой на то, что на данные объекты уже наложено взыскание судом — без ссылки на решение.

Как удалось выяснить «Реальному времени», к осужденному экс-главе «Татфондбанка» эти объекты отношения не имеют. Речь о другом Р.Р. Мусине, также осужденным Вахитовским судом. На старте расследования дела КПК силовики полагали, что этот Мусин поучаствовал в фиктивной сделке купли-продажи участков и помещений, ранее принадлежавших Сергею Харламову. Однако суды с этим не согласился и не признали сделку ничтожной. В итоге потерпевшим по данному делу от этих активов ничего не перепадет.

Прежде чем перейти к прениям, судьи поинтересовались у зала — нет ли у них судебных решений о взысканиях по вкладам в КПК «Рост», вынесенных до приговора, в гражданском порядке. И тут оказалось, что среди присутствующих таких потерпевших аж пятеро, включая активистку Дьякову. Причем, прямо на заседании суда она призналась — по ее вкладу взыскание удовлетворено судами дважды, правда, выплат не было: «Я вкладывала 100 тысяч рублей, а арбитраж назначил, по-моему, 190 тысяч — с процентами. А Вахитовский — сколько вложили, столько и взыскали».

Осужденный Андрей Макаров поинтересовался — указывалось ли в заявлении в арбитражный суд, что вкладчицу обманули? Та сообщила — не помнит, документ составлял юрист.

В прениях осужденный юрист Роберт Гарипов ошарашил потерпевших заявлением, что с вступлением казанского приговора в силу погашение ущерба не начнется:

— Предварительное следствие шло 2015-2018 годы, за это время к делу присоединили материалы следствия по двум городам (Миасс и Барнаул — прим. ред.), остальные не присоединены. Фактически это привело к тому, что на все арест на имущество сохранится до тех пор, пока не рассмотрят дела [КПК «Рост»] в других регионах. Что нарушает права не только нас, подсудимых, но и потерпевших...

Близкие к силовикам и суду источники «Реального времени» назвали данное заявление фигуранта дела необоснованным. Арест на имущество, согласно казанскому приговору, сохранен до разрешения удовлетворенных гражданских исков. При этом суд обязал хранить до рассмотрения иных уголовных дел часть доказательств, собранных силовиками Татарстана.

Кстати, в своей жалобе на приговор осужденный Макаров указывает — денежные вещдоки из филиалов кооператива в Ростове, Питере и Симферополе к татарстанскому делу не присоединялись.

«Изъяты 15 тысяч рублей, которые якобы доказывают мою виновность»

Выступление американца с российскими корнями Вадима Еникеева было кратким — он поддержал свою жалобу и попросил учесть пересчет сроков СИЗО — день за полтора. Еникеев — единственный из осужденных, кто не требовал полного оправдания и просил лишь о вынесении более мягкого приговора. Зато его адвокат на процессе просил об оправдании уверяя — вся вина финансового консультанта Еникеева в том, что он оказался не в то время и не в том месте.

«Никакого преступления в составе сообщества я не совершал. Прошу вынести обоснованный приговор», обратился к суду Алексей Гречко. Он напомнил — в ООО «КПК «Рост» вообще никогда не работал, в сентябре 2014-го уволился из фирмы-предшественника, деятельность которой преступной никем не признавалась. Еще рассказал, что в 2015-м перенес одну операцию и вот уже пять лет ожидает проведения второй, назначенной медиками, но в условиях УФСИН она невозможна. А здоровье ухудшается.

Выступление осужденного Роберта Гарипова растянулось в прениях почти на час. Он заявил, что при вынесении обвинительного приговора суд первой инстанции почему-то так и не установил — как распределялись похищенные деньги между фигурантами, и какую прибыль получил каждый из них.

«У меня дома на момент задержания были изъяты 15 тысяч рублей, которые якобы доказывают мою виновность, — подчеркнул он. — Есть ответ Росфинмониторинга после проверки всех моих родственников — никаких сомнительных сделок не совершалось, никаких счетов не имеется».

По мнению этого осужденного, до сих пор не дана оценка и процессуальным нарушениям в деле. Одно из них — предъявление обвинение по части 3 статьи 210 УК РФ за несколько дней до возбуждения дела именно по этой статье...

Ожидается, что сегодня в прениях выступят другие участники процесса. В том числе сторона гособвинения,которая также предлагает правки в приговор.