Российские войска нанесли удары по местам базирования украинских беспилотников

Удары осуществлялись оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией в 140 районах

Фото: Динар Фатыхов

Минобороны заявило о нанесении ударов по объектам, используемым Вооруженными силами Украины для производства, хранения, подготовки к запуску и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия. Согласно заявлению, удары осуществлялись оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией в 140 районах, где располагались склады боеприпасов, военного имущества и пункты временной дислокации украинских сил.

В ведомстве сообщили об уничтожении реактивного снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 106 беспилотников самолетного типа средствами противовоздушной обороны.

7 января Минобороны также сообщило о перехвате 32 украинских беспилотников над территорией России в период с 20:00 6 января до 07:00 7 января. Атаки были отражены над акваторией Черного моря, Крымом, Краснодарским краем, Северной Осетией, Белгородской и Воронежской областями, а также над Черным и Азовским морями.



Рената Валеева