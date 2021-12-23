Процесс Верховного суда РТ по делу КПК «Рост» тормозит высылка осужденных за пределы Татарстана

Фото: "Реальное время"/ Ирина Плотникова

Отправка двух осужденных по делу КПК «Рост» в изоляторы за пределами Татарстана сегодня помешала проведению очередного заседания по апелляционным жалобам на приговор. Сначала дважды пропадал с экранов изолятор в Пермском крае, куда этапировали Александра Бурнаева, затем отключился и СИЗО-2 Кирова, где находится основатель пирамиды Андрей Макаров, передает с заседания журналист «Реального времени».



Ввиду аншлага на прошлом заседании на сей раз процесс перенесли в атриум Верховного суда республики, оснащенный звукоусиливающей аппаратурой. В итоге — жалобы «Не слышно!» из зала прекратились, но на эту проблему указали осужденные.

В зале на сей раз собралось около 40 потерпевших и их представителей. Судебная коллегия в очередной раз довела до их сведения, что личное присутствие на заседании не требуется, а слух о том, что в суде будут выдавать потерпевшим деньги, не соответствует действительности.



Едва установили личности присутствующих, как с экрана пропала Пермь, и в заседании был объявлен значительный перерыв. Адвокаты Бурнаева и Макарова планировали по его завершении ходатайствовать об этапировании их клиентов назад, в Казань, полагая, что нынешняя ситуация нарушает права на защиту и затягивает процесс. Сделать это защитники не успели. После возобновления заседания и выступления представителя одного из потерпевших связь с Пермью с экрана пропала вновь, а когда следом исчез и Киров, суд объявил перерыв до 27 января.

Технические проблемы в пресс-службе Верховного суда РТ объяснили просто — с СИЗО Пермского края и Кировской области одновременно с татарстанскими судьями работали их коллеги в этих регионах. Напомним, высылать осужденных до вступления их приговоров в силу в республике начали еще в прошлом году — ввиду дефицита мест в изоляторах УФСИН по РТ.

Напомним, 13 ноября 2020 года Вахитовский райсуд Казани приговорил семерых обвиняемых к 79 годам лишения свободы. Их признали виновными в мошенническом хищении в составе ОПС средств 3,5 тысячи пайщиков из городов Татарстана, Миасса (Челябинская обл.) и Барнаула (Алтайский край), а также хищении средств покупателей векселей ООО «ИФК Земля». Ранее судимый за мошенничество основатель КПК «Рост» Андрей Макаров был признан организатором ОПС и приговорен к 13,5 года колонии особого режима. Еще шесть фигурантов получили сроки в колонии общего режима.