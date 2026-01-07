В Пермском крае при падении вертолета погибли два человека

В Пермском крае произошло крушение частного вертолета. Инцидент случился на территории базы отдыха «Ашатли‑парк» в Бардымском округе. По информации Главного управления МЧС РФ по Пермскому краю, в результате катастрофы погибли два человека.

Сотрудники МЧС прибыли на место происшествия. В ведомстве подтвердили: на земле разрушений нет.

Для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации были привлечены порядка 40 человек и 14 единиц техники от РСЧС.

Рената Валеева