В Пермском крае при падении вертолета погибли два человека

14:48, 07.01.2026

Для ликвидации последствий ЧС были привлечены порядка 40 человек и 14 единиц техники

Фото: взято из канала в MAX ГУ МЧС РФ по Пермскому краю

В Пермском крае произошло крушение частного вертолета. Инцидент случился на территории базы отдыха «Ашатли‑парк» в Бардымском округе. По информации Главного управления МЧС РФ по Пермскому краю, в результате катастрофы погибли два человека.

Сотрудники МЧС прибыли на место происшествия. В ведомстве подтвердили: на земле разрушений нет.

Для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации были привлечены порядка 40 человек и 14 единиц техники от РСЧС.

