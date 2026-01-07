В Елабужском районе Татарстана при пожаре погибли двое мужчин

Огонь охватил одноэтажный бревенчатый дом

Фото: Динар Фатыхов

В Елабужском районе Татарстана при пожаре в жилом доме погибли два человека. О происшествии сообщили в прокуратуре республики.

Согласно данным ведомства, сигнал о возгорании поступил в отдел МВД 7 января в 02:10 мск. Огонь охватил одноэтажный бревенчатый дом на улице Мусы Джалиля в селе Татарский Дюм‑Дюм. Общая площадь строения составляла 66 квадратных метров.

В ходе тушения пожара были обнаружены тела двух мужчин — 1960 и 1992 годов рождения.

На место происшествия выехал заместитель Елабужского городского прокурора Виктор Порываев. В настоящее время организована процессуальная проверка, в рамках которой устанавливаются причины возгорания.

Рената Валеева