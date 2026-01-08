Семья отравилась газом в Казани — виной стали стеклопакеты и плотная входная дверь

В момент ухудшения самочувствия жильцы пользовались газовым проточным водонагревателем и плитой

Фото: Реальное время

В Казани семья отравилась угарным газом в квартире дома №45 по улице Революционной. По данным Госжилинспекции Татарстана, в больницу были доставлены мужчина 1977 года рождения (в ГКБ №7) и ребенок 2015 года рождения (в ДРКБ в сопровождении молодого человека 2005 года рождения). На текущий момент состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное.

В квартире были установлены стеклопакеты на кухне и плотная входная дверь, что практически исключает естественный приток свежего воздуха. В момент ухудшения самочувствия жильцы пользовались газовым проточным водонагревателем и плитой при полностью закрытых окнах.

Реальное время / realnoevremya.ru

Техническое обслуживание газового оборудования в доме проводилось в декабре предыдущего года. По регламенту, специалисты ЭПУ «Казаньгоргаз» при проведении ТО обязаны были выявить проблему недостаточной тяги в условиях герметичности помещения. Сейчас жилищная инспекция выясняет, было ли проведено обслуживание непосредственно в квартире пострадавших и насколько полно специалисты оценили риски.

Госжилинспекция Татарстана напомнила, что в квартирах, где установлены не только газовые плиты, но и колонки, необходимо строго соблюдать правила безопасности. Даже в морозную погоду при работе газового оборудования следует открывать окно или форточку на кухне.

Рената Валеева