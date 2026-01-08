Российские средства ПВО за ночь отразили 66 атак БПЛА в девяти районах

Наибольшее количество аппаратов — 14 единиц — было сбито над Крымом

Минобороны сообщило об отражении атаки беспилотных летательных аппаратов самолетного типа в период с 23:00 мск 7 января до 7:00 мск 8 января. По данным ведомства, дежурными средствами противовоздушной обороны было уничтожено и перехвачено 66 украинских БПЛА.

География работы систем ПВО охватила девять направлений: наибольшее количество аппаратов — 14 единиц — было сбито над Крымом, еще 25 беспилотников уничтожены над акваториями Азовского (13 единиц) и Черного (12 единиц) морей. В Краснодарском крае зафиксировано уничтожение 11 БПЛА, в Ростовской области — шести, в Орловской — пяти. По два аппарата были перехвачены над Курской и Волгоградской областями, и один — над Брянской областью.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В Краснодарском крае падение фрагментов сбитых аппаратов привело к локальным повреждениям гражданской инфраструктуры. Согласно сводке регионального оперативного штаба, в хуторе Трудобеликовский Красноармейского района обломки БПЛА упали на частное домовладение, в результате чего повреждения получили крыша и навес строения. Еще один инцидент зафиксирован в городе Гулькевичи, где фрагменты беспилотника упали на проезжую часть. В обоих случаях, по официальной информации властей Кубани, пострадавших среди населения нет, на местах падения продолжают работу экстренные и специальные службы для ликвидации последствий и обследования территорий.



Рената Валеева