Трое осужденных по делу КПК «Рост» просят отпустить их ввиду отбытия срока

Фото: "Реальное время"/ Ирина Плотникова

Заменить содержание под стражей подпиской о невыезде попросили сегодня Верховный суд РТ трое из семи осужденных по делу финансовой пирамиды КПК «Рост». Осужденные Алексей Гречко и Вадим Еникеев заявили, что их сроки по приговору — 9,5 года колонии общего режима — истекли еще летом текущего года, Роберт Гарипов также заявил о полном отбытии 10-летнего срока, передает журналист «Реального времени».



Со ссылкой на закон пересчете сроков — день СИЗО за полтора в колонии общего режима Гречко заявил, что сидит уже лишних полгода.

На первое заседание апелляционной инстанции пришли семь потерпевших по делу и трое представителей потерпевших. Часть из бывших пайщиков КПК не согласны с размерами удовлетворения гражданских исков. В частности, 74-летний Юрий Маслов сообщил журналистам, что следствие оценило его ущерб в 2,5 млн рублей, а суд снизил его до 1,5 млн. Поэтому пенсионер подал апелляционную жалобу.

Часть потерпевших поддержали ходатайства «пересидевших» осужденных. Против был лишь один из бывших пайщиков и представители трех потерпевших. Возражения нашлись и у прокурора.

Судебная коллегия разъяснила присутствующим, что до вступления приговора в законную силу говорить о полностью отбытом наказании не приходится. В материалах есть апелляционные жалобы потерпевших, которые считают мягким назначенное Вахитовским райсудом Казани наказание и просят увеличения сроков.

Также на заседании ряд адвокатов по назначению попросили объявить перерыв и дать им возможность ознакомиться с материалами дела в 900 томах (с учетом добавшившихся за время судебных разбирательств).

Напомним, 13 ноября 2020 года Вахитовский райсуд Казани приговорил семерых обвиняемых к 79 годам лишения свободы. Их признали виновными в мошенническом хищении в составе ОПС средств 3,5 тысяч пайщиков из городов Татарстана, Миасса (Челябинская обл.) и Барнаула (Алтайский край), а также хищении средств покупателей векселей ООО «ИФК Земля».

Ранее судимый за мошенничество основатель КПК «Рост» Андрей Макаров был признан организатором ОПС и приговорен к 13,5 года колонии особого режима. Еще шесть фигурантов получили сроки в колонии общего режима.

Сестру основателя, учредителя, гендиректора и главбуха КПК Наталью Макарову наказали — 12,5 года колонии общего режима. На полгода меньше консультанта КПК, экс-капитана футбольного клуба «Рубин» Сергея Харламова и у Александра Бурнаева. К 10-ти годам приговорен Роберт Гарипов. По 9,5 года назначено консультанту коопеhатива с гражданством США и РФ Вадиму Еникееву и Алексею Гречко.