ЦБ: деньги россиян в банках сохранены и будут доступны
Центробанк сообщил, что россияне стали получать много звонков от мошенников. Они требуют срочно снять деньги со счетов в связи с возможным отключением от SWIFT из-за проведения спецоперации России на Украине.
В ЦБ отметили — средства россиян на счетах в банках сохранены и всегда будут доступны. И отключение некоторых банков от SWIFT на это никак не повлияет.
— SWIFT — это просто финансовый мессенджер, которым пользуются банки по всему миру, его отключение создает неудобства для международной деятельности банков, но никак не влияет на операции внутри страны, — напомнил регулятор.
25 февраля Центробанк России объявил об увеличении выдачи наличных банкам для пополнения банкоматов. Также сообщается, что объем банкнот, готовых к загрузке в банкоматы, более чем достаточен. Все средства клиентов на счетах в банках полностью сохранены и доступны для совершения любых операций.
Вчера глава Банка России Эльвира Набиуллина обратила внимание, что финансовая система и экономика страны столкнулись с нестандартной ситуацией. Однако и в этих условиях все российские банки продолжат выполнять обязательства перед клиентами. Все деньги на банковских счетах доступны, заверила глава ЦБ.
Касательно слухов о том, что Россию могут отключить от SWIFT, Набиуллина заявила, что отечественная система передачи финансовых сообщений сможет заменить ее. На сегодняшний день карты международных платежных систем продолжают работать внутри России, сообщила она.
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