ЦБ России сообщил об увеличении выдачи наличных банкам для пополнения банкоматов

Центробанк России объявил об увеличении выдачи наличных банкам для пополнения банкоматов. Об этом сообщает пресс-служба ЦБ.

ЦБ непрерывно предоставляет наличные банкам для банкоматов в течение рабочей недели. Так как за последние дни вырос спрос на наличные деньги, было принято решение увеличить выдачу наличных денег банкам. Пополнение банкоматов продолжится в эти выходные.

Также сообщается, что объем банкнот, готовых к загрузке в банкоматы, более чем достаточен. Все средства клиентов на счетах в банках полностью сохранены и доступны для совершения любых операций.

Фото: Илья Репин

Сегодня министр финансов России Антон Силуанов на совещании с членами правительства назвал стабильной экономическую и финансовую ситуацию в стране. Снятие наличных и денежные переводы осуществляются в прежнем режиме. Банковские карты в РФ работают без перебоев, проблемы с ними могут возникать при использовании за рубежом у некоторых банков.



Дарья Акимова