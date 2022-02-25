ЦБ России сообщил об увеличении выдачи наличных банкам для пополнения банкоматов
Центробанк России объявил об увеличении выдачи наличных банкам для пополнения банкоматов. Об этом сообщает пресс-служба ЦБ.
ЦБ непрерывно предоставляет наличные банкам для банкоматов в течение рабочей недели. Так как за последние дни вырос спрос на наличные деньги, было принято решение увеличить выдачу наличных денег банкам. Пополнение банкоматов продолжится в эти выходные.
Также сообщается, что объем банкнот, готовых к загрузке в банкоматы, более чем достаточен. Все средства клиентов на счетах в банках полностью сохранены и доступны для совершения любых операций.
Сегодня министр финансов России Антон Силуанов на совещании с членами правительства назвал стабильной экономическую и финансовую ситуацию в стране. Снятие наличных и денежные переводы осуществляются в прежнем режиме. Банковские карты в РФ работают без перебоев, проблемы с ними могут возникать при использовании за рубежом у некоторых банков.
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