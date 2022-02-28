Набиуллина заявила, что Банк России будет нестандартно подходить к своим решениям

Глава Банка России Эльвира Набиуллина рассказала, как будет действовать регулятор в условиях санкций со стороны Запада из-за спецоперации РФ на Украине. По ее словам, Центробанк подойдет к своим решениям нестандартно, пишет «РИА Новости».

Набиуллина обратила внимание, что финансовая система и экономика страны столкнулись с нестандартной ситуацией. Однако и в этих условиях все российские банки продолжат выполнять обязательства перед клиентами. Все деньги на банковских счетах доступны, заверила глава ЦБ.

Касательно слухов о том, что Россию могут отключить от SWIFT, Набиуллина заявила, что отечественная система передачи финансовых сообщений сможет заменить ее. На сегодняшний день карты международных платежных систем продолжают работать внутри России, сообщила она.

Фото: cbr.ru

Сегодня совет директоров Банка России решил повысить ключевую ставку c 28 февраля 2022 года до 20% годовых. До этого она составляла 9,5%.

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Татьяна Демина