День в истории: звезда балета Ирек Мухамедов, Февральская революция и женский праздник

Чем примечательна дата 8 марта

Сегодня, 8 марта, Международный женский день. В разные годы и столетия в этот день вышла в свет первая книга «Басен» Ивана Крылова, величайший пианист XIX века Ференц Лист успешно дебютировал в Париже, в Нью-Йорке прошла забастовка текстильщиц — «Марш пустых кастрюль», француженка Раймонда де Ларош стала первой женщиной-пилотом, в России началась Февральская революция. Родились: один из основоположников фармакологии в России Николай Кравков, итальянский меценат Гвидо Киджи Сарачини, советский кинорежиссер Александр Роу, разработчик видеоигр Ральф Баер. Умерли: русский религиозный философ Алексей Введенский, французский композитор Гектор Берлиоз, немецкий конструктор дирижаблей Фердинанд Цеппелин, советский художник, мультипликатор Владимир Сутеев. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Художник Магдалина Мавровская и звезда мирового балета Ирек Мухамедов

8 марта 1907 года в селе Исансупово Поисевской волости Мензелинского уезда Уфимской губернии Российской империи (ныне село Муслюмовского района Татарстана) родился советский военный, герой Советского Союза Гимазетдин Вазетдинов. Его призвали в Красную армию в 1929 году. В 1938 году окончил курсы младших лейтенантов. В феврале 1940 года младший лейтенант Гимазетдин Вазетдинов участвовал в героическом походе по льду Финского залива в тыл Выборгского укрепленного района противника. 8 марта 1940 года, во время наступления советских войск командир роты Вазетдинов сам повел огонь из пулемета и уничтожил две пулеметные точки врага. Гимазетдин погиб в этом бою. Он похоронен в братской могиле в поселке Кондратьево Выборгского района Ленинградской области. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 марта 1940 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с финской белогвардейщиной и проявленные при этом отвагу и геройство Гимазетдину Вазетдинову присвоили высокое звание Героя Советского Союза.

Фото: wikipedia.org

8 марта 1914 года в селе Маминское Пермской губернии (ныне — Свердловская область) родилась советская и российская художница, график, народный художник Татарстана Магдалина Мавровская. В 1934 году она окончила Татарский техникум искусств. С 1942 года была постоянной участницей зональных и всероссийских выставок. В Казани состоялось шесть ее персональных выставок. В 1968 году ее приняли в Союз художников СССР. Магдалина Мавровская внесла значительный вклад в развитие графики. В творческом наследии художницы — пейзажи, портреты, натюрморты, жанровые композиции. Она создала ряд ценных акварелей, рисунков, эстампов (офорт, литография, монотипия). В основе ее работ, посвященных Горькому, Тукаю, Пушкину, лежат историко-литературные мотивы. Основная часть ее работ связана с историей культуры Казани. Скончалась Магдалина Константиновна 24 мая 2012 года.

8 марта 1960 года в Казани родился звезда мирового балета, педагог и хореограф, солист Большого театра Ирек Мухамедов. В 1978 году он окончил Московское хореографическое училище и начал работать в ансамбле «Московский классический балет». В 1981—1990 годах был солистом Государственного академического Большого театра. В его репертуаре были главные мужские партии в таких балетах Григоровича, как «Иван Грозный», «Легенда о любви», «Лебединое озеро», «Ромео и Джульетта», классические спектакли «Дон Кихот», «Жизель» и «Раймонда». В 1990-м он вошел в труппу Королевского балета в Лондоне. Танцевал в спектаклях Кеннета Макмиллана и Фредерика Аштона. Специально для него Макмиллан создал спектакль «Иудино дерево», который стал его последним балетом. В 2004—2005 годах был педагогом и приглашенным репетитором в Королевском балете, Английском национальном балете, Шотландском балете и Балете Бордо, а также приглашенным педагогом школы Английского национального балета. В 2007 году стал руководителем балетной труппы Афинской оперы.

Первая книга басен Крылова, фармаколог Кравков, Февральская революция

8 марта 1809 года в свет вышла первая книга басен Ивана Крылова. В небольшом сборнике были собраны 23 басни. После выхода книги популярность Крылова стала быстро расти. В 1811 году была издана вторая книга «Новые басни», которая дополняла первую. Всего Крылов написал 236 басен, которые вошли в девять пожизненных сборников. Предметом сатиры были политические события, описанные в произведениях «Волк на псарне», «Обоз», «Ворона и Курица» (о войне с Наполеоном), разлагающиеся устои общественной жизни, затронутые в баснях «Водолазы», «Сочинитель и Разбойник». Крылов также смеялся над чванством («Гуси»), над увлечением иностранцами («Обезьяны»), над уродливым воспитанием («Воспитание Льва»), мотовством, непрактичностью и многим другим. Басни Крылова привнесли в русскую литературу живую народную речь. Его творчество связано с художественным миром русских пословиц, сказок, поговорок; оно и само внесло в сокровищницу национального языка крылатые выражения, многие из которых тоже стали пословицами. Басни Крылова переведены на 50 с лишним языков мира.

Фото: wikipedia.org

8 марта 1865 года в Рязани родился выдающийся русский ученый Николай Кравков, который считается основоположником российской научной школы фармакологии. В 1888 году он окончил естественное отделение Петербургского университета, в 1892-м — Военно-медицинскую академию. С 1899-го и до конца жизни работал заведующим кафедрой фармакологии Военно-медицинской академии. Основные труды он посвятил изучению действия лекарственных веществ на организм, зависимости фармакологического эффекта от дозы или концентрации вещества, комбинированному действию лекарственных веществ. Кравков внедрил в фармакологию метод эксперимента на изолированных органах в норме и патологии. Первым предложил внутривенный наркоз гедоналом. Кравков умер от тромбоза мозговых сосудов в 1924 году и был похоронен на кладбище Воскресенского Новодевичьего монастыря в Санкт-Петербурге.

8 марта (23 февраля по старому стилю) 1917 года на улицы Петрограда вышли десятки тысяч рабочих, которые несли лозунги «Хлеба!» и «Долой самодержавие!». Через два дня забастовка охватила уже половину рабочих. На заводах формировались вооруженные дружины. Началась Февральская революция. 12 марта всеобщая забастовка переросла в вооруженное восстание. Начался массовый переход войск на сторону восставших. Поздним вечером 2 марта 1917 года под давлением революционных масс император Николай II отрекся от престола в пользу брата Михаила Александровича, который отказался от власти, оставив вопрос о ней на усмотрение Учредительного собрания. После свержения самодержавия в ходе Февральской революции в стране установилось двоевластие. Первую ветвь власти, буржуазно-демократическую, представляло Временное правительство, вторую — революционно-демократическую — Советы рабочих, солдатских и крестьянских депутатов.

Фото: wikipedia.org

Женские забастовки в Нью-Йорке, первая женщина-пилот

8 марта 1857 года работницы текстильной промышленности и фабрик по пошиву одежды Нью-Йорка, протестуя против низких заработков женщин и плохих условий труда, организовали марш по улицам Манхэттена. В те годы женщины работали до 16 часов в сутки и получали мизерную заработную плату. Участницы протеста выдвинули требования о повышении зарплат, улучшении условий их труда и равных с мужчинами правах. Это событие стало знаковым в истории. Именно 8 марта было выбрано днем солидарности трудящихся женщин всего мира в борьбе против угнетения, неравенства, за свои права. Идея проведения этого дня принадлежала известной немецкой революционерке Кларе Цеткин. В России впервые Международный женский день начали отмечать в 1913 году. С 2002 года его отмечают как нерабочий праздничный день.

8 марта 1910 года француженка Раймонда де Ларош стала первой женщиной-пилотом. Она совершила экзаменационный полет и получила лицензию на управление аэропланом. «Раймонда де Ларош» не было настоящим именем летчицы. Француженка изначально мечтала стать актрисой, потому решила заменить скучное, как ей казалось, Элиза Леонтина Дерош на «баронессу Раймонду де Ларош». В июне 1919 года де Ларош сумела поставить два мировых рекорда — на высоту и дальность полета среди женщин. 18 июля 1919 года де Ларош и пилот двухместного самолета, на котором она планировала сдавать экзамен на допуск к профессиональным полетам, погибли в авиакатастрофе на аэродроме Кротуа. Девушка была пассажиркой.

Фото: wikipedia.org

8 марта 1935 года в Токио умер знаменитый пес Хатико, который ждал хозяина на станции Сибуя почти 10 лет. Он попал в 1923 году в дом профессора Токийского Императорского университета Хидэсабуро Уэно. Хатико постоянно провожал его на работу и встречал на станции Сибуя. Но всего через полтора года в 1925 году Уэно ушел на работу и умер от инфаркта. Считается, что Хатико осознал смерть хозяина, так как три дня отказывался от еды. После этого он несколько раз менял места жительства, но всегда неизменно приходил на станцию Сибуя, чтобы дождаться своего хозяина. Первые годы ему приходилось тяжело: пес недоедал, подвергался издевательствам и побоям пьяных прохожих. Но в 1932 году на собаку обратили внимание журналисты и после публикации его истории в «Токийской газете» Хатико стал знаменитым. В 1934 году, еще при жизни, собаке установили памятник возле станции Сибуя. Хатико лично присутствовал на открытии памятника. Мертвого пса нашли на улице недалеко от станции. У него был рак в последней стадии и филярии сердца.