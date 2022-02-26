Канада вводит санкции против Путина, Лаврова и Герасимова

Канада вводит санкции против президента России Владимира Путина, министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова. Об этом заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо.

— Мы будем вводить санкции против президента Путина и его коллег-архитекторов этой варварской войны, его начальника [генерального] штаба и министра иностранных дел Сергея Лаврова, — передает слова Трюдо ТАСС.

Фото: kremlin.ru

Премьер-министр Канады отметил, что страна намерена ввести дополнительные санкции в отношении Белоруссии. Кроме того, Канада поддерживает инициативу отключения России от системы SWIFT.

Тем временем официальный представитель Белого дома Джен Псаки подтвердила намерение США ввести санкции против Путина и Лаврова. Накануне против них ввела санкции Великобритания. Такие же намерения имеются и у Евросоюза.



В четверг Канада ввела санкции против членов Совета безопасности России. Под санкции в том числе попали министр обороны Сергей Шойгу, министр финансов Антон Силуанов и министр юстиции Константин Чуйченко.

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Диана Жиленкова