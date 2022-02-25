Псаки подтвердила, что США намерены ввести санкции против Путина

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки подтвердила намерение США ввести санкции против президента России Владимира Путина. Также ограничения планируют ввести в отношении министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

По словам Псаки, меры будут предприняты вслед за аналогичными решениями Евросоюза. Отмечается, что санкции против Путина могут включать запрет на поездки в Соединенные Штаты.

— США присоединятся к ним и введут санкции против президента Путина, министра иностранных дел Лаврова и членов национальной команды по безопасности, — приводит слова официального представителя Белого дома «РИА Новости».

Сегодня Великобритания ввела санкции против Путина и Лаврова. Ограничения против них намерен ввести и Евросоюз.

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Диана Жиленкова