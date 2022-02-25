На Украине проведут всеобщую мобилизацию

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации на Украине. В документе говорится, что решение принято «в связи с военной агрессией РФ против Украины и с целью обеспечения обороны государства, поддержания боевой и мобилизационной готовности Вооруженных сил Украины и других военных формирований».

Согласно документу, опубликованному в ночь на пятницу на сайте украинского лидера, мобилизация проводится в Киеве и всех областях Украины в течение 90 дней.

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Зеленский постановил осуществить призыв военнообязанных, резервистов и привлечь транспортные средства для обеспечения нужд армии и силовых структур Украины. Генштабу Вооруженных сил Украины (ВСУ) поручено определить очередность и объемы мобилизации, а кабмину — обеспечить финансирование всех мероприятий.

Местные органы исполнительной власти должны осуществить призыв, а еще временно предоставить здания, сооружения, земельные участки, транспортные и другие материально-технические средства и услуги Национальной гвардии Украины, ВСУ, Службе безопасности Украины и другим силовым структурам.

Главы областных государственных администраций должны обеспечить создание и работу медицинских комиссий в регионах. Во время выполнения всеобщей мобилизации Служба безопасности Украины уполномочена осуществить меры контрразведывательного обеспечения.

В среду, 23 февраля, Зеленский заявлял, что необходимости во всеобщей мобилизации нет. Однако он издал указ о призыве резервистов в особый период.