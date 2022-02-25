Зеленский постановил создать на Украине ставку верховного главнокомандующего
На Украине будет создана ставка верховного главнокомандующего, соответствующий указ подписал президент страны Владимир Зеленский.
Председателем ставки стал сам Зеленский, координатором — секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов. Согласно указу, деятельность военного кабинета СНБО, созданного в феврале 2015 года, прекращается.
Указ предписывает определить место базирования нового органа управления. Кабинету министров Украины, Генеральному штабу Вооруженных сил Украины, Государственному управлению делами поручено обеспечить оборудование рабочих мест для выполнения оперативным составом, сообщает ТАСС.
Накануне Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации на Украине. В документе говорится, что решение принято «в связи с военной агрессией РФ против Украины и с целью обеспечения обороны государства, поддержания боевой и мобилизационной готовности Вооруженных сил Украины и других военных формирований». Мобилизация проводится в Киеве и всех областях Украины в течение 90 дней.
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