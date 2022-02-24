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Джонсон: Запад должен добиться политической и экономической изоляции Путина

18:18, 24.02.2022 Сюжет:  Военная операция в Донбассе: только проверенная информация 1
Джонсон: Запад должен добиться политической и экономической изоляции Путина
Фото: flickr.com

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил канцлеру ФРГ Олафу Шольцу, что Западу необходимо устроить политическую и экономическую изоляцию президента России Владимира Путина. Причиной является начало военной операции РФ на Украине.

Кроме того, Джонсон заявил, что недостаточно жесткая реакция или бездействие западных стран может обернуться «немыслимыми последствиями». Также премьер-министр Великобритании поддержал решение ФРГ об остановке сертификации «Северного потока — 2», передает ТАСС.

Фото: pixabay.com

Сегодня стало известно, что завтра, 25 февраля, Евросоюз официально одобрит новые санкции против РФ из-за начала военной операции в Донбассе. Как заявили в российском МИД, РФ примет жесткие меры в ответ на санкции Евросоюза.

«Реальное время» следит за развитием событий. Все последние новости о происходящем на Украине — в сюжете интернет-газеты.

Диана Жиленкова
ОбществоВласть

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 18:34
    Все правильно. Молодец Джонсон.
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